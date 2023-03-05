«سكة» ينير في بيوت المبدعين سحر المساحات التراثية

المصدر: دبي - البيان

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شهد مهرجان «سكة للفنون والتصميم» في دورته الحالية مشاركة فاعلة من 13 مستأجراً اتخذوا من بيوت «حي الفهيدي التاريخي» مقراً لهم، لعرض إبداعات نخبة من الفنانين والمبدعين من الإمارات والمنطقة وشتى أنحاء العالم. وتجلت في المهرجان الذي أسدل ستائره أمس، إبداعات الفنانة الإماراتية فاطمة لوتاه عبر معرضها «أرض» المقام في «بيت 35»، حيث تنتج فيه مجموعة مشاريع فنية مبتكرة، فيما يُعتبر «مجلس غاليري» الواقع في «بيت 52» مساحة خاصة للفنانين يعبرون فيه عن رؤاهم، ويستعرضون تجاربهم المختلفة، وفي نسخة المهرجان لهذا العام قدم المجلس المعرض الفردي للفنان البريطاني مات رايدر بعنوان «الهدوء»، مستلهماً أفكاره من المناظر الطبيعية الصحراوية المحيطة بنا، إلى جانب «ورشة عمل للألوان المائية» أشرف عليها البريطاني تريفور وو.

فعاليات جديدة

وقدم مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، بين جدران «بيت 47» قائمة فعاليات جديدة تتواءم مع شعار المهرجان «إبداع يتجدد على نفس السكة»، من بينها «استيكانا كافيه»، وورشة عمل «إنكا الإماراتية/‏‏ اليابانية» ..فيما احتضن «بيت 26» ورش عمل تفاعلية من بينها ورشة «البيت المفتوح» والطهي الحي.

وفي يناير الماضي، فتح «بيت 40» أبوابه أمام الفنانة التجريدية الإكوادورية آنا ليز كورديرو، التي حولته إلى مرسم خاص، تعرض فيه سلسلتين حصريتين تدوران حول فكرة استعادة القيمة الحقيقية للطبيعة والحرية، كما شارك بالمهرجان بيت «لاتيليه للنحت والفنون» الذي أسسه الفنان والنحات المصري عمرو عزيز.

إبداعات نخبوية

وفتح مركز «عكاس للفنون البصرية» أمام زوار «سكة» أبواب «بيت 17» لاستكشاف إبداعات نخبة من الفنانين الإماراتيين، من بينهم راشد الملا الذي يعرض مجموعة أعماله الفنية «عد النجوم»، و«حامي المحيط»، و«لا تنخدع»، والفنانة مروة الحوسني التي تقدم «تحدي النفس»، كما يُعرض أيضاً عمل «الظل» المستلهم من زخرفة «حي الفهيدي» المعمارية، والعمل التركيبي «الحلقة» وهما من إبداع الفنان جاسم العوضي..وغير ذلك. ويقدم معرض XVA المتخصص في الفن المعاصر من العالم العربي وإيران وشبه القارة الهندية، «رسالة إنهدوانا» للفنان حليم الكريم.

وحوّل «مركز تشكيل» غرف «بيت 10» إلى مساحات فنية مفتوحة أمام جمهور المهرجان. كما فتحت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أبواب بيوت 16 و31 و38 لعرض مجموعة من الأعمال تنتمي لمختلف أنواع الفنون لعدد من الفنانين.