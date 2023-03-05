المنحوتات البيانية مستقبل الفن الرقمي المعاصر

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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جماليات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفنون للنماذج ثلاثية الأبعاد كانت محوراً رئيسياً لمشروع الفنان العالمي رفيق أناضول «الأحلام المتجمدة» والمستوحى من جمال وهشاشة الأنهار الجليدية ضمن فعاليات آرت دبي 2023 ولما يعرف بالمنحوتات البيانية باعتبارها مستقبل الفن الرقمي المعاصر التي تدعمها صالة جوليوس باير «ضمن مبادرتها العالمية NEXT»، لتعزيز التعاون بين الفنانين أصحاب الفكر المستقبلي الحديث والمؤسسات المهتمة بأنماط جديدة من الإنتاج الثقافي.

منحوتات بيانية

وفى السياق يشكل مشروع (الأحلام المتجمدة) والذي يشغل مساحة غرفة تغطيها رسومات الذكاء الاصطناعي بالكامل من تصميم الفنان الأمريكي من أصل تركي والتي ترتكز على إبراز الصعوبات والفرص التي توفرها الحوسبة السائدة، بالإضافة إلى إشكالية «ما المقصود بأن تكون إنساناً في عصر الذكاء الاصطناعي»، والبحث في طرق إدراكنا وخبرتنا المتغيرة للزمان والمكان بشكل جذري، من خلال تقاطعات الفنون والعلوم التكنولوجية، لنماذج ثلاثية الأبعاد، ولما يعرف بالمنحوتات البيانية، والتي استطاع جمهور المعرض بالتعمق في تفاصيل العمل التركيبي في أول ظهور له كغرفة غامرة في آرت دبي.

بيانات مرئية

وفي السياق، أكد الحائز على جائزة لومن للفنون الرقمية في عام 2019 ويمارس التدريس في قسم تصميم فنون الإعلام بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس رفيق أناضول: بصفتي فناناً يصمم لوحات ومنحوتات لبيانات الذكاء الاصطناعي استناداً إلى تحليل مجموعات البيانات الرقمية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، فأنا متحمس جداً إلى الارتقاء بفكرة هذا المشروع الخاص بي إلى المستوى الاستثنائي من خلال تجميع مجموعة بيانات مرئية شاملة لتصميم الأنهار الجليدية في المنطقة، وأتمنى أن يسهم هذا المشروع الفني ليس بصفته عملاً جمالياً حول الاستدامة والبيئة فحسب بل يكون بمثابه رؤية عملية تستهدف استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الموجودة لدينا للمساهمة في أبحاث الأنهار الجليدية وزيادة الوعي حول تغير المناخ وارتفاع مستويات سطح البحر وأواصل دراسة هذه الفكرة واستكشافها باستمرار لتقديم منظور ورؤى جديدة والارتقاء فوق العناصر المادية للواقع.

تجارب متناغمة

وحول طبيعة عمله المرتبطة بالفنون الرقمية التحليلية يقول رفيق أناضول الحاصل على درجة الماجستير الثانية في الفنون الجميلة، يعمل ويقيم حالياً في لوس أنجليس:

لا تقتصر ممارساتي على إنشاء مجموعة من وحدات البكسل، إنما أبذل قصارى جهدي لإبراز الأبعاد العميقة من خلال فهم الدور الهادف والمؤثر للتكنولوجيا بالنسبة لخيالي.