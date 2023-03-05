«آرت دبي» فن يواكب الازدهار

المصدر: دبي - نهى حوّا

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بزخم متجدد، افتتح معرض «آرت دبي» نسخته الكبرى هذا العام وسط نمو اقتصادي كبير شهدته الإمارات العام الماضي، حيث نما المعرض مرة أخرى مسترجعاً قوته الكاملة منذ تفشي الوباء، في ظل ازدهار كانت تحققه إمارة دبي، وهو ما رفع الآمال لتحقيق مبيعات جيدة مجدداً في المعرض هذا العام، وفقاً لتقرير مجلة بريطانية.

ولفت موقع «ذا آرت نيوزبايبر» في تغطيته للحدث إلى توسع المعرض هذا العام من حيث الحجم والنطاق، مع ازدهار عقارات دبي وتدفق الأموال إليها، وانخفاض التضخم في صناعات كالترفيه والثقافة، لافتاً إلى أن المعرض المتخصص في فنون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا يجمع أكثر من 130 عارضاً مع مشاركة متزايدة من كبار التجار الأفارقة والجنوب آسيويين مع توسع في قسم «آرت دبي ديجيتال».

مستوى عالمي

وركز الموقع تحديداً على نمو «آرت دبي ديجيتال» من 17 إلى 22 معرضاً هذا العام بتنظيم من الكاتبة الفنية المقيمة في سنغافورة، كارا تشي وي بيه، مشيراً إلى انطلاقته العام الماضي بهدف «تقديم نظرة عامة بزاوية 360 درجة على مشهد الفن الرقمي، وبناء جسور التواصل بين عالم الفن والتكنولوجيا، واستكشاف كيفية استخدام الفنانين لتقنيات جديدة وغامرة تطمح إلى كسر حدود عالم الفن التقليدي».

وأفادت المشاركة في المعرض، آنا سيمان، وهي المؤسسة المشاركة لمجموعة معارض «مورو»: «إن المنافسة لتحصيل موقع في آرت دبي ديجيتال كانت أكثر صعوبة هذا العام»، وإن المجموعة ستقدم زاوية فنية تضم كبار الفنانين الإقليميين، بالتعاون مع «فيزا»، مع عرض لـ«أكبر الأسماء في التشفير على مستوى العالم» حسب قولها، وأشادت سيمان بإدارة مدينة دبي خلال الأزمة الاقتصادية، واصفة إياها بـ«الرشيقة والذكية وتعمل جاهدة للتأكد من أن الاقتصاد لا يزال قوياً حتى في أصعب الأوقات».

رموز NFT

ومن بين الأعمال المعروضة التي لفت إليها الموقع سلسلة جديدة من الرموز غير القابلة للاستبدال «NFT» للفنانة والشاعرة الإماراتية نجوم الغانم، وهي مستمدة من فيلمها الوثائقي الفني الصادر عام 2017 «آلات حادة» عن الفنان حسن شريف، ومنحوتة برندان داوز «الأحلام الفارسية» المقدرة بـ60 ألف دولار في المعرض.