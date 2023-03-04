«مهرجان مترو دبي» يحتفي بالموسيقى

المصدر: دبي - البيان

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ينظّم «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الدورة الثالثة من «مهرجان مترو دبي للموسيقى»، الحدث الموسيقي الأول من نوعه في المنطقة، خلال الفترة من 6 وحتى 12 مارس الجاري بمشاركة 20 عازفاً من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

واختارت اللجنة التنظيمية للمهرجان، الذي يأتي في إطار حملة #وجهات_دبي وضمن #موسم_دبي_الفني محطات: مول الإمارات، والاتحاد، وبرجمان.

ومركز دبي المالي العالمي، وشوبا العقارية، لاستضافة عروض المهرجان كونها محطات مركزية تعد الأكثر استخداماً لركاب المترو على مدار اليوم، ما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من الجمهور للاستمتاع بالإبداعات الموسيقية المميزة التي تقدمها نخبة من المواهب المحلية والعالمية يومياً من الساعة 4 عصراً حتى 10 مساءً.

يُعقد مهرجان مترو دبي للموسيقى في شهر مارس الذي تحفل أجندته بالعديد من الفعاليات المساهمة في تشكيل المشهد الثقافي في دبي ضمن مواقع #وجهات_دبي المختلفة، ومن أبرز تلك الفعاليات معرض «آرت دبي».

وتسلط دورة هذا العام من المهرجان الضوء على جهود الدولة في مجال الاستدامة وإعلان الإمارات 2023 «عام الاستدامة»، حيث يضم بين قائمته عدداً من الفنانين الذين صنعوا بأنفسهم آلات موسيقية من مواد معاد تدويرها بأسلوب إبداعي يخدم توجههم الموسيقي.

وفي هذه المناسبة، قالت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي:

«تحرص الهيئة على المشاركة في استضافة الفعاليات الإبداعية وتضمين الإبداع في كافة أنشطتها ومشاريعها، ونثمّن التعاون المثمر مع «براند دبي» في إطلاق النسخة الثالثة لمهرجان مترو دبي للموسيقى، الذي أفسح لنفسه مكانة لافتة على خارطة الأنشطة الثقافية والإبداعية في المنطقة، ويُشكّل منصة للاطلاع على أنوع متعددة من الثقافات من حول العالم»

بدورها، قالت شيماء السويدي، مديرة إدارة براند دبي، إن مهرجان مترو دبي للموسيقى 2023 يأتي في إطار حملة #وجهات_دبي، التي أطلقها براند دبي الذراع الإبداعية لحكومة دبي بالتزامن مع #موسم_دبي_الفني، وما يضمه من فعاليات ثقافية مهمة تشهدها دبي خلال شهر مارس من كل عام.

مشيرة إلى حرص براند دبي على الاحتفاء بالإسهامات الإبداعية في شتى صورها تأكيداً على مكانة دبي كحاضرة للإبداع ومقصد للمبدعين والمواهب المتميزة من كافة أنحاء العالم.

مشاركات

سيشهد «مهرجان مترو دبي للموسيقى 2023» مشاركة إماراتية وعربية وعالمية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع إبداعات الفنانة الإماراتية إيمان الرئيسي، عازفة الجيتار الكهربائي، وعازف العود السعودي شادي الحربي، وينضم إليهما العديد من عازفي الآلات الكلاسيكية والحديثة، إضافة إلى الآلات الوترية والإيقاعية.

وتضم النسخة الثالثة من المهرجان فنانين يمثلون ثقافات متنوعة تشمل دول: السعودية، ومصر، والأردن، ولبنان، والهند، وفرنسا، وتايلاند، وأذربيجان، وباكستان، ونيجيريا، وكوبا، والمملكة المتحدة، وكندا، وهولندا، وأستراليا.