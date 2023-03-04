المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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تساعد الخرائط الذهنية على تكثيف المعلومات وتوليد الأفكار ما يساعدنا على تقييم المسار، كتاب (خريطة الإدراك) يقدم منهجية لحياة عملية مثمرة.تبدأ هاجر علي عقيلي مقدمتها بالبسملة وتؤكد بعنوان (أيضًا هذه المرة لم أكتب لتقرأ فقط ولا لتعي فقط)، لتنطلق في كتابها بعنوان (قَدَرٌ بالسعي) تستلهم من إشراقة الصباح لتغوص في أعماقك وتوصيك ببصيرة القلب وحُسن التسليم لله والانقياد.

واستثمار السقوط بالتغيير، لتوضح كيف أن «الإيمان بالأقدار يوجب السعي»، وفي (جهد وعطاء) تلفت نظرك إلى البداية والنهاية في كل إنجاز، و(شغف المهنة) التي أنت تمارسها ضروري لكن الأهم أن توافق هذه المهنة ميولك وقدراتك، وتحذرك من (عداوات شخصية) في نطاق العمل.

(أيُهزم الفشل حقًا؟!) توصيك فيه باستثمار العثرات وسقطات الفشل بنظرة إصرار وعمل لتهزمه أخيرًا وتكون حافزًا لمن حاول أن يهزمه الفشل، وفي (أثر المفاهيم الأخلاقية في المسيرة المهنية) توصيك بضرورة الأخلاق والانضباط حال الغضب، لتعيدك لذاتك في (جرعة تحفيز) فيثمر عقلك بالابتكار والجديد بتوظيف (اللغة الاستثمارية) التي يتقنها.

ويقول لنفسه (أنا.. لها) بمسؤولية واعية، فيتقن (قيادة روح)، وفي (رسالة مرنة) تهديك وقفات في أعماقك لتوصيك بالتحرر من كل القيود، لتؤكد عليك (وإنه لقسَمٌ عظيم) وهو قسمك بالإخلاص في العمل، وبعد (صراع مؤقت) تُحذِّرك من (مخاطر نفسية).

وفي (الإنسان أولًا) توصي بمراعاة الأولوية البشرية وعليه الإتقان في العمل، لتتجلى (مواطن الرقابة الذاتية) التي تعينك على ذاتك بـ(صندوق الأمانة)، لتصل إلى (مسار الشفافية) في العمل، وتواظب على (نظرية الاستمرارية) بـ(قواعد العقل) لتوازن بين التعمق والبساطة بـ(تناغم مطلوب)، فاحرص على (ذكاء البدايات)، وتذكر أن (سر النجاح المهنيّ) يكمن في التأني والدقة لتصل إلى (قوقعة الإدراك)، وتستوعب أكثر (حدود الخطأ وأعداد الضحايا)، وتختار ما (تستحق التجربة).

وتوضح (أثر العلاقات المهنية) لتكون (شخصية عظيمة)، وتتعلم (فن الحفاظ على المهنة)، ومن أهم (مفاتيحك) (تطوير تفاعلي) و(صناعة الأثر)، فـ(تعثر وتعلم) و(ابدأ مشروع ثرائك)، وقاوم السلبية بـ(تصورات قدريّة)، وافهم نمط (الأفضلية) والتحسين المستمر لتعيش في بهجة، فاحذر من الأعذار وتذكر (ماذا لو لم تسعَ؟!) فثمن الحياة الجودة.

لتعيدك إلى الصباح في (بورك الصباح)، وتذكرك بأهمية السفر لكن احذر من (فخ المجاملات)، وانتبه من (ضجيج العالم)، و(خذ من ملكة النحل آية) لتكون في (كنف الرحمن) دومًا. كتاب يبني منهجية عملية يستقي من الكتاب والسنة بلغة عميقة، وينهي كل عنوان بخريطة ذهنية تعكس عنوان الكتاب.