«بين السطور» يستضيف هالة بدري

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف الحلقة السادسة من برنامج «بين السطور» في موسمه الأول، الذي يعرض كل سبت في تمام الساعة 10:30 مساءً، على تلفزيون دبي، وتقدمه الإعلامية والكاتبة الدكتورة بروين حبيب، هالة بدري مدير هيئة الثقافة والفنون في دبي.

ضمن لقاء حصري يسلط الضوء على استراتيجية دبي الطموحة للاقتصاد الإبداعي، التي تهدف إلى جعل إمارة دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي في عام 2026، وقبلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وسنتعرف – أيضاً – على عوائد هذه الفكرة الطموحة وكيف تستفيد الثقافة من ميزة دبي - الوجهة السياحية العالمية - وتصبح السياحة الثقافية رافداً للسياحة والاقتصاد معاً.

ومن جهة أخرى، سنقف أمام نموذج من نماذج المرأة الإماراتية الناجحة والمبدعة، حيث تمتلك هالة بدري سجلاً حافلاً بالإنجازات، ابتداء بتفوقها العلمي عبر مختلف مراحل حياتها الدراسية، وحيازتها أفضل طالبة في كليات التقنيات العليا، وشغلها مجموعة من الوظائف والمناصب في الدولة، وصولاً إلى ترؤسها هيئة الثقافة والفنون في دبي.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج «بين السطور» يستضيف نخبة من الأسماء الأدبية والثقافية والفنية من مختلف المجالات الإبداعية، وعدداً من الشخصيات التي أثرت في مجالات الحياة المختلفة في حوارات شيقة ومتنوعة المضامين تأخذنا إلى عوالم الفكر والحرف والكلمة والإبداع والفنون بشتى أشكالها.

الحلقة تبث اليوم السبت الساعة 22:30 على قناة تلفزيون دبي.

وجه ثقافي

(بين السطور) برنامج ثقافي حواري أسبوعي من إعداد وتقديم الإعلامية المتميزة الدكتورة بروين حبيب، يعكس البرنامج وجه دبي الثقافي والحضاري المتنوع. وفي ظل ما تشهده دبي والإمارات العربية المتحدة من مبادرات وأنشطة ثقافية كبيرة ومتنوعة تستند إلى رؤية وفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تقوم على الشعار الذي أطلقه (استئناف الحضارات) .

وذلك بالتركيز على بناء الإنسان معرفياً، تكنولوجياً، ثقافياً وفنياً من خلال حزمة المبادرات التي أطلقها سموه مثل استقطاب الأدمغة والنوابغ العرب والعالميين لإيجاد بيئة خلاقة للابتكار والتطوير والتحديث في كل المجالات عينها على هدف رئيسي ورؤية مفادها نفع البشرية.

البرنامج - أيضاً - نافذة على العالم العربي والعالم ككلل، بثراء ثقافاته وتعدد مكوناته الإنسانية وتنوع ابتكاراته وقيمه الحضارية.

يستضيف برنامج (بين السطور) نخبة من الأسماء الأدبية والثقافية والفنية ومن مختلف المجالات الإبداعية وعدد من الشخصيات التي أثرت في مجالات الحياة المختلفة في حوارات شيقة متنوعة المضامين تأخذنا إلى عوالم الفكر والحرف والكلمة والإبداع والفنون بشتى أشكالها وتقابل جمهوراً واسعاً من مختلف الأذواق والميول والاتجاهات من خلال تبسيط الثقافة وتقديمها للجمهور بعيداً عن التعقيد تحت شعار (الثقافة أسلوب حياة يصلح للجميع).