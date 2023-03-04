«إن كلاسيكا».. أسبوع من الموسيقى في «دبي أوبرا»

المصدر: دبي - ريم الكمالي

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لمدة أسبوع من كل عام يحتفي العالم بمهرجان الموسيقى الكلاسيكية، عبر الإضاءة على أهم موسيقيي العالم موهبة، ممن يكرسون جل وقتهم لعزف الكلاسيكيات ضمن المهرجان السنوي «إن كلاسيكا» للموسيقى الدولي. وعلى مستوى الشرق الأوسط، يستقبل مسرح دبي أوبرا هذا العام مجموعة من أسماء جذابة من جميع أنحاء العالم، سبق لها المشاركة في مهرجانات دولية موسيقية.

واشتهرت بجمال العزف وفرادته أمام جماهير خاصة جداً تعشق المتعة الروحية، لتنقل هذه المواهب العبقرية حبها للموسيقى الكلاسيكية بإتقان وشغف، عبر العزف على آلات وترية مثل الجيتار وآلة الكمان والبيانو وغيرها من الآلات الوترية الخالية من الأصوات الموسيقية الكهربائية.

وعلى امتداد الأيام السبعة تم اختيار عازفين عالميين على كل آلة، أغلبهم من المعاصرين، مع منح الفرصة لهؤلاء الشباب الذين يعدون عباقرة العزف في العصر الحالي، وهم جميعاً على قائمة العازفين الكلاسيكيين، تلك القائمة التي تحمل أسماء أهم العازفين منذ عام 1685م، وبالتحديد منذ العهد الباروكي وصولاً إلى هذا العصر من عازفين شباب ومواليد الثمانينيات والتسعينيات والألفية الثالثة.

وينضم عزفاً إلى هذا المهرجان السنوي مجموعة من المختصين بالعزف المنفرد، لتستقبل دبي أوبرا وابتداءً من 4 إلى 9 مارس هذا المهرجان الكلاسيكي الأسبوعي للعزف. لتحل على المهرجان في يومه الأول عازفة الكمان البريطانية الشهيرة «كلوي هانزليب»، مواليد 1987م والحائزة على جوائز عديدة ومهمة لتقدم أمسيتها على آلة الكمان.

وهي ليست أول أمسياتها في الإمارات، ولكنها الأولى لها في دبي أوبرا ، حيث تتطلع «هازليب» لتقديم معزوفاتها الشهيرة بعد أن أضحت معزوفاتها علامة تجارية خاصة بها، وبصمة فريدة ودافئة ورفيعة الذوق.

أشهر المواهب

ومع هذا الاستثمار الذكي للموسيقى في دبي، تستمر الأمسيات إلى اليوم التالي الأحد 5 مارس باستضافة عازفة الكمان «كلارا جومي كانغ» من كوريا الجنوبية، وهي اليوم من أشهر المواهب في جيلها من حيث قدراتها الفنية وأدائها العاطفي العميق، وباحترافية مذهلة، يشاركها في العزف على آلة البيانو ابن بلدها الموسيقي الموهوب «صن ووك كيم»، الذي كان يوماً أصغر عازف بيانو، وأبدع في إتقانه عزف معزوفات تعود إلى أوائل الموسيقيين الأوروبيين.

مايسترو وأسطورة

يوم 7 مارس يطل الموسيقي البولندي «بيتر أندرسزيوسكي» الحاصل على لقب (المايسترو) وهو لقب شرف واحترام وثقة لأي موسيقي يحصل عليه، حيث كان ولا يزال يستخدم هذا المصطلح في سياق الموسيقى الكلاسيكية الغربية ودُور الأوبرا، كما أنه معروف لجمهوره الموسيقي في معزوفاته لأعمال «باخ» التي سجلها قبل سنوات على أقراص السي دي.

أما 8 مارس فيأتي أسطورة العزف على آلة الكمان الروسي «ماكسيم وينجيروف»، وهو من مواليد 1974م، وهو عازف منفرد منذ الخامسة من عمره، وسجل ألبوماته وهو في عمر العاشرة، ليحل ضيفاً في حفل خاص في دبي أوبرا ضمن مهرجان «إن كلاسيكا».

منضماً إليه عازف البيانو الروسي الفرنسي «رستم سيتكولوف» الشهير برستم، الذي تم تدريبه على آلة البيانو في معهد تشايكوفسكي الموسيقي في موسكو، حتى حصوله على دبلوم العزف المنفرد في عمر مبكر، وهو جزء مهم من تاريخه الموسيقي.

عازفة ومخضرم

وفي الحفلة قبل الأخيرة لدورة هذا المهرجان، يوم الخميس 9 مارس، تطل على الجمهور عازفة الكمان الصينية الأمريكية «نانسي تشو» يرافقها المايسترو الإيطالي المخضرم وعازف البيانو والملحن «جوزيبي برونو» الحائز على مسابقة البيانو الدولية عام 1991م، وهو مدير المعهد الموسيقي في «لاسبيتسيا».

سيختتم مهرجان «إن كلاسيكا» للموسيقى الكلاسيكية في دورته لهذا العام في دبي أوبرا مع أشهر عازفي البيانو في عصرنا من حيث التأثير مع البريطاني «آشلي واس» خريج الأكاديمية الملكية للموسيقى، والفائز بمسابقة لندن الدولية للبيانو عام 1997م، لتصبح الحفلة مسك الختام مع معزوفاته.