انطلاق مهرجان مترو دبي للموسيقى 6 مارس

المصدر: البيان

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ينظّم "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الدورة الثالثة من "مهرجان مترو دبي للموسيقى"؛ الحدث الموسيقي الأول من نوعه في المنطقة، خلال الفترة من 6 وحتى 12 مارس الجاري بمشاركة 20 عازفاً من دولة الإمارات والمنطقة والعالم يقدمون للجمهور في خمس محطات مترو مختارة، مجموعة من العروض الموسيقية الفريدة المُستلهَمة من ثقافات مختلفة.

واختارت اللجنة التنظيمية للمهرجان، الذي يأتي في إطار حملة #وجهات_دبي وضمن #موسم_دبي_الفني محطات: مول الإمارات، والاتحاد، وبرجمان، ومركز دبي المالي العالمي، وشوبا العقارية، لاستضافة عروض المهرجان كونها محطات مركزية تعد الأكثر استخداماً لركاب المترو على مدار اليوم، ما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من الجمهور للاستمتاع بالإبداعات الموسيقية المميزة التي تقدمها نخبة من المواهب المحلية والعالمية يومياً من الساعة 4 عصراً حتى 10 مساءً.

يُعقد مهرجان مترو دبي للموسيقى في شهر مارس الذي تحفل أجندته بالعديد من الفعاليات المساهمة في تشكيل المشهد الثقافي في دبي ضمن مواقع #وجهات_دبي المختلفة، ومن أبرز تلك الفعاليات معرض "آرت دبي" الذي يعد أبرز فعاليات الفنون في المنطقة، ومهرجان "سكة للفنون" و"ليالي الفنون في مركز دبي المالي العالمي"، فضلاً عن العديد من العروض والفعاليات التي تشكل مكونات رئيسية للمشهد الإبداعي في دبي.

وتسلط دورة هذا العام من المهرجان الضوء على جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة وإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 "عام الاستدامة"، حيث يضم بين قائمته عدداً من الفنانين الذين صنعوا بأنفسهم آلات موسيقية من مواد معاد تدويرها بأسلوب إبداعي يخدم توجههم الموسيقي.

نجاح كبير

وفي هذه المناسبة، قالت روضه المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: " تحرص الهيئة على المشاركة في استضافة الفعاليات الإبداعية وتضمين الإبداع في كافة أنشطتها ومشاريعها، ونثمّن التعاون المثمر مع "براند دبي" في إطلاق النسخة الثالثة لمهرجان مترو دبي للموسيقى الذي أفسح لنفسه مكانة لافتة على خارطة الأنشطة الثقافية والإبداعية في المنطقة، ويُشكّل منصة للاطلاع على أنوع متعددة من الثقافات من حول العالم".

وأشارت المحرزي إلى أن المهرجان يضفي على تجربة التنقّل بمترو دبي بعداً جديداً يواكب البعد الجمالي لهذا المشروع الحضاري الذي يعد أحد أهم مشاريع دبي في مجال النقل المستدام الصديق للبيئة، منوهةً بالنجاح الكبير الذي حققه مهرجان مترو دبي للموسيقى خلال دورتيه السابقتين، والانطباعات الجيدة التي تركها في أذهان مستخدمي المترو، من خلال الفرصة التي أتاحها لهم الحدث للتفاعل مع فنانين مبدعين والاستمتاع بما يقدمون من عروض".

نشر ثقافة الإبداع

من جانبها، قالت شيماء السويدي، مديرة إدارة براند دبي، إن "مهرجان مترو دبي للموسيقى 2023" يأتي في إطار حملة #وجهات_دبي التي أطلقها براند دبي الذراع الإبداعي لحكومة دبي بالتزامن مع #موسم_دبي_الفني، وما يضمه من فعاليات ثقافية مهمة تشهدها دبي خلال شهر مارس من كل عام، مشيرة إلى حرص براند دبي على الاحتفاء بالإسهامات الإبداعية في شتى صورها تأكيداً على مكانة دبي كحاضرة للإبداع ومقصد للمبدعين والمواهب المتميزة من كافة أنحاء العالم.

وأوضحت السويدي أن براند دبي يسعى في إطار استراتيجيته إلى تنظيم فعاليات نوعية تتناسب مع المكانة المنشودة لدبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، ومع طبيعة المكونات الثقافية التي تحفل بها المدينة، لتكون أقرب إلى الجمهور في أكثر المواقع الحيوية من دبي، التي يتم ارتيادها من قِبَل أعداد كبيرة من الناس، بما يسهم على نشر ثقافة الإبداع على أوسع نطاق بين أفراد مجتمع دبي.

مشاركات إماراتية وعربية وعالمية

سيشهد "مهرجان مترو دبي للموسيقى 2023" مشاركة إماراتية وعربية وعالمية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع إبداعات الفنانة الإماراتية إيمان الرئيسي، عازفة الجيتار الكهربائي، وعازف العود السعودي شادي الحربي، وينضم إليهما العديد من عازفو الآلات الكلاسيكية والحديثة، إضافة إلى الآلات الوترية والإيقاعية.

وتضم النسخة الثالثة من المهرجان فنانين يمثلون ثقافات متنوعة تشمل دول: السعودية، ومصر، والأردن، ولبنان، والهند، وفرنسا، وتايلاند، وأذربيجان، وباكستان، ونيجيريا، وكوبا، والمملكة المتحدة، وكندا، وهولندا، واستراليا، يقدمون رؤاهم الفنية على مجموعة متنوعة الآلات الموسيقية منها: القانون، والبيانو، والناي، والعود، والطبول، والساكسفون، والجيتار، والهارمونيكا، وغيرها الكثير.

ويشمل "مهرجان مترو دبي للموسيقى" عروضا موسيقية فردية يقدمها العازفون في الأماكن العامة في المحطات المشار إليها بالمجان، وهو شكل من أشكال الاحتفاء بفن الموسيقى ينتشر في العديد من المدن العالمية الكبرى، فيما يوفر المهرجان فرصة لتفاعل الجمهور مع العازفين الذين يجدون في تشجيع الناس حافزا على الاستمرار في تقديم هذه العروض وإرضاء شغفهم بما يقدمون من فنون موسيقية متنوعة.