عبدالله بن زايد: مهرجان أبوظبي منصة لحوار الثقافات وجسر يصل الشرق بالغرب

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية فخرية من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، انطلق مهرجان أبوظبي في دورته العشرين التاريخية للعام 2023 مساء أول من أمس، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش، تحت شعار «إرادة التطور، توق للريادة».وفي كلمة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ألقيت في الحفل، قال سموه: «بإشرافٍ وتفانٍ لا محدود وجهودٍ استثنائية تبذلها مشكورةً السيدة هدى الخميس كانو وفريق العمل القائم على هذا المهرجان، يشرّع مهرجان أبوظبي أبوابه لعقود جديدة حافلة بالإنجاز والعطاء، ملتزماً الاستثمار في شباب الوطن وصقل مهاراتهم في ظل قيم الانفتاح والتعايش والأخوة الإنسانية، ركيزةً للاستدامة وأساساً للتنمية التي لا يمكن أن تتحقق إلا باعتبار الإنسان في صلب أولوياتها». وأشار سموه إلى أن المهرجان «يمثل في دورته العشرين منصة لحوار الثقافات، وجسراً يصل الشرق بالغرب، مستمداً أصالته من الجذور التي يغرسها عميقاً في إرث الإمارات، عاملاً على تحقيق ريادته في تحفيز جهود الدبلوماسية الثقافية إسهاماً في إبراز الحضور الإماراتي العالمي ودعم المبدعين في المحافل الدولية».

وافتتح أمسيات الحدث، التينور العالمي خوان دييجو فلوريز، بأمسية قدم فيها مجموعة من أشهر الأغنيات، مع الفرقة الموسيقية التي تضم نخبة من أبرز الموسيقيين الذين يعزفون على آلات البيانو والغيتار والبوق والإيقاع بقيادة جوناثان بوليفار.

كما قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك، بتكريم الفنان خوان دييغو فلوريز بجائزة مهرجان أبوظبي التي يقدّمها المهرجان بالشراكة مع شوبارد. بدأ برنامج الحفل، المكون من جزأين، بأداء أوبرالي مميز من التينور العالمي خوان دييجو فلوريز مع فنشينسو سكاليرا على البيانو، تلاه عزف لمجموعة من أغاني أمريكا اللاتينية مصحوباً بالفرقة الموسيقية بقيادة جوناثان بوليفار. وقبل بدء الجزء الثاني من الحفل استقبل فلوريز الفنان الإماراتي راشد النعيمي على خشبة المسرح في عرض خاص ضمن مبادرة «الفنانون الإماراتيون في المهرجان»، وغنى النجم الصاعد أداءً ساحرًا لأغنية «غريب في الجنة».

ورحبت هدى إبراهيم الخميس كانو، في كلمة قبل افتتاح العرض، بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. كما أعربت عن سرورها باستضافة أمسية افتتاح المهرجان في دورته العشرين التاريخية، التينور العالمي خوان دييغو فلوريز وفرقته.