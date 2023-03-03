دبي أوبرا تحتفي بيوم المسرح

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل دبي أوبرا، الوجهة الأروع للترفيه وسط مدينة دبي، باليوم العالمي للمسرح بعرض خاص يستمر شهراً كاملاً، مع العرض العالمي «ويست سايد ستوري»، الذي يستمر حتى 27 مارس الجاري. ويتزامن العرض المقدم من دبي أوبرا بمناسبة اليوم العالمي للمسرح مع وصول عرض ويست سايد ستوري: (West Side Story) إلى دبي، والذي يعرض محلياً خلال الشهر الجاري. ويعد هذا العمل الفني المبهر أشهر عرضٍ موسيقي أمريكي، ويقدم فريقاً عالمياً جديداً يؤدي الرقصات الأصلية للمصمم جيروم روبينز بإخراج لوني برايس - الممثل والمخرج الشهير في برودواي.