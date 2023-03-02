عبدالله بن سالم القاسمي يشهد انطلاق أيام الشارقة التراثية

المصدر: الشارقة – البيان

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شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، انطلاق فعاليات الدورة 20 من أيام الشارقة التراثية تحت شعار «التراث والإبداع»، وذلك في منطقة ساحة التراث في قلب الشارقة، والتي ينظمها معهد الشارقة للتراث في 11 مدينة بإمارة الشارقة على مدى الفترة من 1 إلى 21 من شهر مارس الجاري، بمشاركة 42 دولة عربية وأجنبية و40 جهة حكومية.

واستقبل سموه لدى وصوله بعزف فن العيالة الإماراتي، وكان في استقباله كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعدد من كبار المسؤولين.

واستهلت فقرات الافتتاح بعدد من العروض الفنية بدءاً بفن الليوا، تلاه استعراض قدمته الفرقة الوطنية للفنون الشعبية من جمهورية هنغاريا «المجر» الديمقراطية ضيف شرف الأيام. ثم قام سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي بجولة تفقدية في مختلف أرجاء ساحة التراث في قلب الشارقة.

وقد استهل سموه جولته في ركن البيئات المحلية. وشملت جولة سمو نائب حاكم الشارقة زيارة أركان معهد الشارقة للتراث. واطلع سموه على المعارض الرئيسية. وتوقف سموه خلال جولته على مشاركات الأسر المنتجة وفعاليات قرية الطفل وبرامج وأنشطة مسرح الأيام. عقب ذلك عرج سمو نائب حاكم الشارقة على «حارة الخبازين».