«شهر القراءة الوطني» 2023.. المعرفة روح الهوية ونبض الحداثة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كشفت وزارة الثقافة والشباب، أمس، خلال مؤتمر صحفي عقد في مكتبة محمد بن راشد بدبي، عن فعاليات شهر القراءة الوطني 2023 الذي ينطلق خلال شهر مارس من كل عام، ويعدّ أحد أبرز الأحداث الثقافية المحلية التي تترجم رؤية دولة الإمارات وقيادتها في ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، وتوفير البيئة الخصبة، والبنية التحتية الملائمة لمجتمع المعرفة، حيث يتضمن الحدث برنامجاً ثقافياً معرفياً متكاملاً يتسم بالشمولية والتنوّع يستهدف مختلف فئات المجتمع، ويسعى لتعزيز ثقافة القراءة لتكون عادة يومية أصيلة.

قيمة ومكانة

حضر المؤتمر الصحفي كل من مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وموزة إبراهيم الأكرف السويدي، وكيل وزارة تنمية المجتمع، وعبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المُدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب بهيئة الثّقافة والفُنون في دبي «دبي للثقافة»، ومحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية.

وشهد المؤتمر حضور علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وجمال الشحي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وشيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات العامة ـ أبوظبي، دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وإيمان بوشليبي، مدير إدارة المكتبات العامة ـ الشارقة، هيئة الشارقة للكتاب، ودانيا دروبي، الرئيس التنفيذي للعمليات، مدير القسم التعليمي لدى مؤسسة الإمارات للآداب، وأسماء المطوع، مؤسسة ورئيسة صالون الملتقى الأدبي.

وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب: «يعكس شهر القراءة حرص الوزارة على ترجمة رؤية دولة الإمارات وقيادتها في ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، وتوفير البيئة الخصبة، والبنية التحتية الملائمة لمجتمع المعرفة، وخطوة نوعية تستكمل سلسلة المشاريع والمبادرات الثقافية التي أطلقتها الدولة، حيث يشكّل هذا الشهر فرصة مثالية لتكريس ثقافة القراءة وجعلها عادة يومية وإكساب جميع فئات المجتمع المعرفة الأصيلة من خلال برنامج ثقافي متكامل يشتمل على تنوّع في الفعاليات والبرامج التي تسعى الوزارة من خلالها لتحافظ على إنجازات الدولة الثقافية والفكرية والمعرفية، وتراكم التجارب والخبرات الرامية إلى بناء نموذج حضاري يحتذى به في مجال القراءة والمعرفة».

وتابع الناخي: «أعدّت الوزارة هذا العام برنامجاً ثقافياً متكاملاً يتسم بالشمولية والتنوّع، ويندرج في إطار رؤية مستدامة تشارك فيها مختلف الجهات والمؤسسات الثقافية المحلية الساعية لترسيخ ثقافة القراءة، الأمر الذي يسهم في وضع جميع المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي والإبداعي ضمن أولوية خطط ورؤى الجهات الحكومية والخاصة».

«أبدع قراءة»

يتضمن جدول الفعاليات المزمع عقده خلال شهر القراءة إطلاق مبادرة جديدة ضمن سلسلة مبادرات «أبدع»، هي «أبدع قراءة»، وهي مبادرة وطنية جديدة تقدِّم بموجبها الوزارة منحاً ماليةً لدعم وتمكين المشاريع والمبادرات القرائية الوطنية التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة القراءة عادة يومية بين أفراد المجتمع الإماراتي، وذلك ضمن شروط ومعايير عامة يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة.