عبدالله بن دلموك يحاضر حول الموروث وقيم المجتمع الإماراتي

المصدر: دبـي ـــ البيان

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ألقى عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، محاضرة بعنوان «السنع والموروث الشعبي» في نادي المدام الثقافي الرياضي، وذلك بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية في منطقة المدام، تضمنت عددا من المواضيع المرتبطة بالموروث الشعبي النابع من أخلاقيات المجتمع المحلي الإماراتي والروابط الأسرية، والتعاون والتعريف بالمواطنة والهوية الوطنية وغيرها من المبادئ التربوية العامة في سبيل تنشئة جيل واع محب لمحيطه ووطنه.

حضور

حضر المحاضرة رئيس المجلس البلدي ورئيس نادي المدام الثقافي الرياضي سلطان محمد معباد هويدن، ومجموعة من طلاب المدارس التابعة للمنطقة، وتضمنت عدة محاور تناول بن دلموك خلالها أهمية برّ الوالدين وطاعتهما، وضرورة الالتزام بتعليماتهم لأنها مبنية من حبهم لأطفالهم، وحرصهم الكبير على أن يكونوا أشخاص ناجحين وفاعلين في مجتمعهم بالمستقبل، كما دعاهم في حديثه إلى التمسك بتراثهم وموروثهم الشعبي لصون هويتهم الوطنية والحفاظ عليها.

وتطرق بن دلموك إلى المسؤولية المجتمعية، معتبراً الجيل الناشئ الركيزة الأساسية وعنواناً للأمل والتطور في المجتمع، حيث يجب تقديم كل الدعم اللازم للترابط الأسري الذي يعدّ نقطة الانطلاق، حيث للأسرة الدور الأكبر بهذا الشأن، وبقدر ما يكون الأهل والأخوة والأصدقاء متقاربين من ناحية العيش والعلاقات العائلية وصلة الرحم، بقدر ما يتكوّن لدينا أسرة ومجتمع متماسك ومترابط، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الترابط المجتمعي، الأمر الذي يشكل الركيزة الأساسية والأهم في طريقنا لإحياء التراث والحفاظ على هويتنا الوطنية.