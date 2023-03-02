4 آلاف عمل فني ترسم خريطة «فنون العالم دبي»

المصدر: دبي - البيان

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يعود معرض فنون العالم دبي، المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط الذي يقدم إبداعات فنية متنوعة، للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي بين يومي 9 و12 مارس الجاري.

300 جهة عارضة

وتتميز دورة المعرض لهذا العام بمشاركة ما يزيد على 300 جهة عارضة محلية وعالمية من أكثر من 60 دولة، حيث يسلط الضوء على مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية الأصلية لمجموعة من أبرز الفنانين الناشئين والمشهورين في القطاع. ويمكن لعشاق الفنون من جميع الأعمار مشاهدة أكثر من أربعة آلاف عمل فني، فضلاً عن المشاركة في مجموعة من الأنشطة الفنية التجريبية وغيرها من العروض التفاعلية الحية التي تقام على مدار الأيام الأربعة للمعرض، إلى جانب عدد من الجلسات وورشات العمل التي تجعل من دورة معرض فنون العالم دبي لهذا العام فعالية فنية استثنائية لا يمكن تفويتها.

ويحتفي برنامج المعرض في دورته لهذا العام بالفنون في كوريا الجنوبية باعتبارها ضيف الشرف من خلال سلسلة «حول العالم»، والتي تسلط الضوء على المشهد الفني المزدهر لهذه الدولة، وتوفر لزوار المعرض فرصة استكشاف الثقافة الغنية لكوريا الجنوبية وقطاعها الفني المتميز الذي يسهم في تسريع وتوسيع نطاق حضورها الفني على مستوى العالم. وتعد سلسلة حول العالم إحدى الفعاليات المصممة للاحتفاء بفنون وثقافات الدول الأخرى، وتقام في دورتها لهذا العام بالشراكة مع سفارة كوريا الجنوبية في دولة الإمارات لتقديم برنامج «دايباك» (ويعني المذهل باللغة العربية) للثقافة الكورية، والذي ينطلق بمشاركة 100 فنان كوري يعرضون أعمالاً فنية متنوعة، ويقدمون مجموعة من عروض الأداء التقليدية الحية، ويسلطون الضوء على التوجهات المعاصرة في الثقافة الكورية.

فن نابض بالحياة

وقالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لإدارة المعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي: «يسعدنا تقديم سلسلة حول العالم في عامها الثاني كإحدى الفعاليات التي تجسد بشكل حقيقي مفهوم معرض فنون العالم دبي، والذي يتمثل في جمع الإبداعات الفنية من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد. ويسرنا أن نحتفي في دورة المعرض لهذا العام بالمشهد الفني النابض بالحياة في كوريا الجنوبية وتاريخها العريق وثقافتها الرائعة».

بدوره، قال مون بيونج جون، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي: «يسعدنا هذا التعاون المثمر مع معرض فنون العالم دبي 2023، حيث يتم الاحتفاء للمرة الأولى بكوريا الجنوبية كضيف شرف في دورة المعرض لهذا العام».