المصدر: دبي ــ رشا عبدالمنعم

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نظم يوم أمس، مؤتمر صحافي، قبل الانطلاقة الرسمية لفعاليات معرض «آرت دبي»، تحدثت فيه، هالة خياط المديرة الإقليمية لـ«آرت دبي»، وبينيديتا غيون، المديرة التنفيذية في «آرت دبي»، وبابلو ديل فال المدير الفني للمعرض. إذ تطرقوا إلى طبيعة الفعاليات التي يتضمنها المعرض، وأكدت هالة خياط أن هذه الدورة تعد الأكثر شمولية واستقطاباً للفرص، كما يتبدى بمثابة نقطة انطلاق نوعية للصناعات الإبداعية في المنطقة.

وقالت بينيديتا غيون : «يسعى المعرض دائماً إلى إعادة صياغة أسس ما يجب أن يكون عليه المعرض الفني، ويعكس البرنامج الموسّع لدورة هذا العام دورنا الرئيس كنقطة التقاء للصناعات الإبداعية في المنطقة، سواء كانت التجارية أم غير الربحية. وبصفتنا مؤسسة مستقلة، نفخر بكوننا أكثر من مجرد معرض فني فحسب، بل منصة حاضنة للمواهب، ومحفّزة للاقتصاد الإبداعي في دبي، وداعمة للعقول المبتكرة ضمن القطاع الثقافي بشكل عام».

ومن جهته، قال بابلو ديل فال، المدير الفني في «آرت دبي»: «على مدى نحو عقدين من الزمان، احتل معرض «آرت دبي» مكانة مهمة لاستكشاف التوجهات الجديدة ضمن القطاع الثقافي، من خلال تنظيم جلسات نقاشية، والاحتفاء بقوة الإنتاج الإبداعي في جميع أنحاء الجنوب العالمي. ويعد «آرت دبي» حدثاً فنياً عالمياً بكل المقاييس، ويظهر ذلك من خلال الجودة والانتشار الجغرافي للمعارض المشاركة ضمنه هذا العام. إن استضافة جزء كبير من البرنامج مرة أخرى من الجنوب العالمي تسلط الضوء على الاهتمام المتزايد والرغبة في جمع القدرات الفنية غير الغربية، وتعزيز المشهد الفني للمعرض خارج المراكز التقليدية لعالم الفن، والتركيز على الدور الذي يؤديه معرض «آرت دبي» بوصفه منصة للمناطق التي لم تنل حظاً وافراً من الانتشار على الساحة الفنية العالمية».

ويشهد «آرت دبي» في دورة العام 2023 عودة فعاليات معرض «آرت دبي ديجيتال»، بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض على الصعيد النقدي والتجاري في عام 2022. ويقدم هذا القسم من المعرض «آرت دبي» صورة بانورامية بزاوية 360 درجة لمشهد الفن الرقمي، في مسعى لبناء الجسور بين عالم الفن والتكنولوجيا، واستكشاف كيفية استخدام الفنانين لتقنيات جديدة لكسر حدود عالم الفن التقليدي.