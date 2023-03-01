«العين للرعاية والتأهيل» يطلق باقة معرفية تعزز علاقة أصحاب الهمم بالكتاب

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مركز العين للرعاية والتأهيل، التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم صباح اليوم فعاليات شهر القراءة 2023. وتضمنت الفعاليات باقة جميلة ومتنوعة من البرامج والمسابقات والمبادرات والأنشطة التي من شأنها أن تعزز من علاقة فئة أصحاب الهمم في المركز بالقراءة والكتاب.

وليس هذا فحسب، إذ إن تلك الفعاليات وبدعم من أولياء الأمور والطاقم الإداري والتدريسي في المركز قادرة على تعزيز ثقة المستهدفين من أصحاب الهمم بأنفسهم، والمساهمة الفعلية في رفع مستواهم المعرفي.

وفي هذا الإطار قالت شيخة الظاهري، رئيسة قسم الأنشطة في مركز العين للرعاية والتأهيل التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في حديثها لـ «البيان»: أريد التنويه قبل كل شيء إلى ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «المجتمع القارئ هو مجتمع متحضر، ومن يدعم القراءة يدعم صناعة الحضارة.

ويدعم اقتصاد معرفة، ويدعم بناء أجيال تبني مستقبل الإمارات». ومن هذا المنطلق حرص قسم الأنشطة في المركز على تنظيم وإطلاق باقة من البرامج القرائية والمعرفية، وذلك تزامناً مع شهر القراءة مارس، من خلال إطلاق قافلة هيا نقرأ، واستضافة الكاتب الإماراتي الصغير ضاحي الكعبي.

وتقديم عرض سينمائي للأطفال، وتنظيم ورشة حول كتابة قصة تحت شعار انطلق بخيالك، وتنظيم ركن حديقتنا للقراءة، ومسابقة أجمل باب، إضافة إلى مسابقة رسم فواصل الكتاب. وأضافت الظاهري: لم نطلق تلك الفعاليات من فراغ، وإنما لضرورة اكتشاف مواهب طلابنا وطالباتنا من فئة أصحاب الهمم في المركز والتعرف على قدراتهم، وهي خطوة تمكنهم من مواجهة تحديات المستقبل، إلى جانب تجسيد التواصل والتفاعل المباشر، في إطار تحقيق أهداف شهر القراءة على نطاق واسع، والتأكيد على أن مركز العين للرعاية والتأهيل يعتبر بيئة داعمة للقراءة وفي أجواء استثنائية.

ولفتت شيخة الظاهري إلى نقطة مفادها ضرورة أن يأخذ أولياء الأمور على عاتقهم أيضاً تعزيز غرس وترسيخ حب القراءة لدى أبنائهم عموماً ومنهم أيضاً أطفالهم من فئة أصحاب الهمم، والحرص كل الحرص على تبني المبادرات الهادفة التي تسهم في تعزيز قيمة ودور القراءة كوسيلة لزيادة الترابط والتقارب بين الآباء والأبناء.