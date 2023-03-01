مقتنيات نادرة تحط الرحال في دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت دار سوذبيز في دبي، معرضاً ضخماً يقدم مجموعة من القطع النادرة حول العالم، والتي تغطي المزادات العامة والخاصة. وسيتمكن زوار المعرض من مشاهدة أفضل التذكارات القديمة والمجوهرات المتلألئة والساعات المتطورة المرغوبة وبعض القطع النادرة من العالم الإسلامي واللوحات الحديثة والمعاصرة لفنانين من الشرق الأوسط. ويستمر المعرض حتى 3 مارس الجاري في مركز دبي المالي العالمي.

ويضم المعرض مقتنيات متنوعة وفريدة ومنها ساعات ومجوهرات من دار سوذبيز في نيويورك وجنيف كساعة باتك فيليب التي من المقرر أن تكون حاضرة في مزاد للساعات البارزة في نيويورك بتاريخ 9 يونيو، وهي أحد أندر النماذج، كما يضم تشكيلة من أهم الأعمال في مجموعة الزياني للفنون من الشرق الأوسط.

ويشمل المعرض سَيفَين هنديَّين مهمَّين من القرنين السابع عشر والثامن عشر، إضافةً إلى ورقة مصحف ضخمة بالخط الكوفي يعود تاريخها إلى 850-950 بعد الميلاد.