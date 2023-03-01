« الشيخ زايد للكتاب» تناقش توصيات لجان التحكيم

المصدر: (أبوظبي ـــ البيان)

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عقدت الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، اجتماعاتها لبحث ومراجعة توصيات لجان التحكيم؛ استعداداً لاعتماد القوائم القصيرة للدورة السابعة عشرة للجائزة. ترأس الاجتماع الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، بحضور أعضاء الهيئة العلمية، وهم سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور خليل الشيخ من الأردن، والدكتورة بدرية البشر من المملكة العربية السعودية، ويورغن بوز من ألمانيا، والبروفيسور فلوريال ساناغستان من فرنسا، والدكتورة ناديا الشيخ من لبنان، والدكتورة أماني فؤاد جاد الله من مصر، ومصطفى السليمان من الأردن/ ألمانيا.‏‏‏‏‏

وأكد الدكتور علي بن تميم أنّ للهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب دوراً محورياً في إثراء الجائزة والارتقاء بها، وتوظيف الجهود والخبرات والتجارب لتعزيز مكانتها في الأوساط الأدبية والدوائر الثقافية العالمية. وأضاف: «نتطلع من الدورة السابعة عشرة للجائزة والدورات القادمة أن تثري الحركة الثقافية في المنطقة والعالم، وهو ما سنقوم به من أجل تحقيق المزيد من الأهداف الطموحة في المستقبل».