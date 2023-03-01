الاستعراض الشهير «لورد أوف ذا دانس» في القرية العالمية غداً

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف القرية العالمية، غداً، استعراض «لورد أوف ذا دانس» الشهير للفنان العالمي مايكل فلاتلي. ويحظى استعراض «لورد أوف ذا دانس» الفني الراقص بشهرة عالمية واسعة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، أذهل خلالها عشاق هذا الفن في جميع أنحاء العالم، نظراً لتوليفته الفريدة التي تجمع الرقص الأيرلندي المليء بالطاقة والحيوية والموسيقى الأصيلة ورواية القصص. ويتخطى استعراض الرقص الأيرلندي المحبوب الحدود الثقافية واللغوية ليسمو إلى فضاءات الروح من خلال حركات استعراضية مذهلة، ورقصات مدروسة بدقة فائقة، وتأثيرات مسرحية حديثة.

وقال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: يسعدنا أن نقدم لضيوف القرية العالمية الاستعراض الفني الكبير «لورد أوف ذا دانس» الذي أمتع الجماهير على مدار الـ27 عاماً الماضية، للنجم العالمي مايكل فلاتلي الذي نجح في إعادة صياغة فن الاستعراض المسرحي الراقص، واكتسب شهرة عالمية واسعة، وتطرقت إليه العديد من البرامج التلفزيونية الشهيرة مثل «فريندز».

يشارك في استعراض «لورد أوف ذا دانس»، الذي يقدّم لأول مرة في القرية العالمية، 23 فناناً، سيؤدون أجمل مقطوعات من العرض الكامل الذي مدته 90 دقيقة، مما يجعل عرضاً رائعاً مدته 25 دقيقة.

من ناحيته، قال جيمس كيغان، مدير الابتكار، «لورد أوف ذا دانس»: أبدى طاقم وفريق استعراض لورد أوف ذا دانس حماسه الكبيرة لتقديم عرضنا الشهير في القرية العالمية بدبي، المدينة التي زارها العديد من أعضاء الفرقة كسياح، ويتطلعون الآن بشغف لتقديم لوحاتهم الفنية الراقصة في ربوع هذا المكان الجميل.