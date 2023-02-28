«الثقافة والسياحة - أبوظبي» تشارك بمبادرات وفعاليات ثقافية متنوعة خلال شهر القراءة 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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تُشارك «مكتبة» في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في فعاليات شهر القراءة 2023 ببرنامج حافل بمجموعة من المبادرات والفعاليات الثقافية المتنوعة، الهادفة إلى تعزيز ثقافة القراءة كأسلوب حياة والاحتفاء بها باعتبارها وسيلة لإثراء المعرفة لدى مختلف فئات المجتمع في أبوظبي.

وتشمل الأنشطة التي ستنظمها «مكتبة» تنظيم أكثر من 100 فعالية وورشة ثقافية متنوعة تشمل برامج وندوات وورشاً قرائية ومسابقات تركز من خلالها على مختلف فئات المجتمع في أبوظبي، بما في ذلك الأطفال والطلبة واليافعون، والأكاديميون وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الأمسيات الأدبية التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، وإطلاق مبادرة «لنقرأ معاً».

ومن بين الفعاليات المتنوعة التي تقدمها «مكتبة» خلال شهر القراءة فعالية سرد القصص باللغتين العربية والإنجليزية، والقراءات الشعرية، وجلسات لقاء مع المؤلف، وورش عمل القراءة الإبداعية، إلى جانب أسبوع ثقافي منوع للكبار لتشجيع موظفي المؤسسات والشركات على القراءة، حيث تسعى «مكتبة» إلى ترسيخ ثقافة القراءة والمساهمة في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة.

مسيرة التنمية

وتعليقاً على ذلك، قالت شيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يوفر شهر الإمارات للقراءة مناسبة سنوية نتمثل خلالها رؤية القيادة الرشيدة في بناء جيل مثقف وواعٍ وذي شخصية قادرة على الارتقاء بمكانة المجتمع الإماراتي والمساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والعلمية والثقافية الشاملة التي تشهدها الدولة. وبهدف تعظيم الاستفادة من المنصة التي يوفرها شهر الإمارات للقراءة، سنتعاون في «مكتبة» خلال هذا الشهر مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ برامج تم تصميمها وتطويرها لتغطي موضوعات متعددة تناسب كل شرائح المجتمع».

باقة واسعة

وتتضمن الفعاليات والبرامج التي تعتزم «مكتبة» تنظيمها خلال شهر القراءة أكثر من 100 ورشة تعليمية وتفاعلية في مختلف فروع المكتبات التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث تغطي هذه البرامج باقة واسعة ومتنوعة من المواضيع الأدبية والثقافية والعلمية والتعليمية من ضمنها، فعالية «تعرف على حقيقة شخصية المؤلف» التي ستتيح الفرصة أمام المشاركين للتعرف على آراء وأفكار المؤلف ووجهات نظره الواردة في الكتاب، وورشة «الكتابة الإبداعية» التي تهدف إلى تطوير أساليب الكتابة على أيدي خبراء في مجال الكتابة الإبداعية، وورشة «الفنون الحرف اليدوية»، التي تقدم تجربة حية حول الحرف والفنون والملفات التراثية لدولة الإمارات.

ويحظى الأطفال باهتمام خاص خلال شهر القراءة، حيث صممت «مكتبة» برامج خاصة لهم لتحفيز حس القراءة والإبداع لديهم، مثل ورشة اللعب بالكلمات التي تعمل على دعم شخصية الطفل وتعزيزها لمساعدته على اكتساب مهارات بدنية وحركية جديدة مع الكلمات للكتابة. كما تنظم «مكتبة» عروضاً مسرحية حول التراث الثقافي والتاريخي لإمارة أبوظبي لترسيخ انتماء الأطفال لهويتهم الوطنية ولغتهم العربية باعتبارها أداة أساسية للتعبير والإبداع.