معهد الشارقة للتراث والإسيسكو يتفقان على أوجه جديدة للتعاون الأكاديمي والتدريبي

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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استقبل الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث الثلاثاء في مقر المعهد بالشارقة وفداً رفيع المستوى من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو) برئاسة مديرها العام الدكتور سالم بن محمد المالك.

وتضمنت أجندة الزيارة إجراء جولة تفقدية لسالم المالك وباقي أعضاء الوفد يرافقهم عبد العزيز المسلم رئيس المعهد، حيث تم الاطلاع على إمكانيات المعهد ومرافقه والمراكز التابعة له، وشملت الإدارة الأكاديمية، ومكتبة الموروث، وقسم ترميم المخطوطات، ومركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي، ومركز التراث العربي، والمعارض، والاستوديو الفني.

وأكد الدكتور عبد العزيز المسلم أهمية تعزيز علاقات التعاون المتبادل والشراكة الهادفة بين الطرفين، وبما يمكنهما من تبني وتنفيذ المزيد من المبادرات والمشاريع الفاعلة على صعيد الثقافة والتراث والمعارف والمهارات المرتبطة بهما، لافتاً إلى أن المعهد وفي سبيل تحقيق رسالته لتعزيز الوعي بالتراث المحلي والعربي على حد سواء يسعى إلى فتح وتفعيل قنوات تواصل متجددة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والثقافية على مستوى الوطن العربي والعالم ككل.

ومن أهمها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والتي تعتبر منارة للإشعاع الحضاري الدولي، وتقوم بدور حيوي وفاعل في دعم المعارف والبحوث والدراسات الجادة والاهتمام بالمثقفين والمفكرين وأهل التربية وخدمة قضايا المسلمين وعلوم الدين.

وحول نتائج الزيارة، أوضح المسلم أن المجالات واسعة والفرص المستقبلية عدة للتعاون بين المعهد والمنظمة والانتقال بجهودهما نحو المزيد من التميز والريادة، وقد اتفق الطرفان على مجموعة من التوصيات والنقاط ذات العلاقة بالتعاون في الجانبين الأكاديمي والتدريبي.

من جهته، رحب الدكتور سالم المالك بهذا التعاون، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود في تكوين كفاءات عربية مؤهلة وقادرة على إدارة المبادرات والمشاريع المرتبطة بالثقافة والتراث والتربية والعلوم، من خلال العمل المؤسسي المشترك واستثمار الإمكانات والموارد المتاحة في هذا الاتجاه، ولا سيما مع بروز مؤسسات ومراكز حكومية ناجحة في هذا المجال، وعلى رأسها معهد الشارقة للتراث الذي نجح بامتياز في حفظ التراث الوطني والعربي وصون الهوية والقيم التي نعتز بها.