مهرجان أبوظبي ينطلق غداً بأمسية أوبرالية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تحت رعاية فخرية من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن موعد انطلاق فعاليات الدورة العشرين التاريخية من مهرجان أبوظبي للعام 2023، وذلك في قصر الإمارات غداً ، مع أمسية أوبرالية يحييها التينور العالمي خوان دييجو فلوريز، والتي تليها مجموعة استثنائية أعمال التكليف الحصري والإنتاج المشترك التي تعرض لأول مرة عالمياً وشرق أوسطياً ومحلياً، ويتضمن برنامج المهرجان فعاليات وأعمالاً فنية وموسيقية.

والتزاماً بتمكين الشباب الإماراتي والاستثمار في قدراتهم الإبداعية، وتنمية واستدامة المواهب والاحتفاء بها، يفتتح مهرجان أبوظبي فعالياته مع إطلالة الفنان الإماراتي الشاب راشد النعيمي على خشبة مسرح قصر الإمارات، إلى جانب النجم خوان دييجو فلوريز المشهور بصوته الفريد الذي يُعد من أقوى أصوات التينور، حيث يقدم برفقة الأوركسترا برنامجاً موسيقياً يضم أجمل الأعمال الأوبرالية، ومجموعةً من الأغاني اللاتينية.

يحمل المهرجان الذي ينعقد برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية ورئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، ويحظى بدعم شريكه الرئيسي شركة مبادلة، شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، كما يحتفل بدورته التاريخية التي تتزامن مع ذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيسه، وسط حضور مميز لنخبة من ألمع الموسيقيين والفنانين العالميين.