وزارة الثقافة تدعو شباب الإمارات للتنافس في «جائزة التميز العربي»

المصدر: أبوظبي - وام

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دعت وزارة الثقافة والشباب، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، الشباب الإماراتي، للمشاركة في المنافسة الدولية «جائزة التميز للشباب العربي 2023»، حول الذكاء الاصطناعي، من خلال الأعمال التي يقدمها الشباب المتميز في هذا المجال.

وتهدف الجائزة التي أقرها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجامعة الدول العربية - إلى إبراز الجهود المتميزة للشباب العربي، من أجل تحقيق الريادة في جميع المجالات، وتعزيز التنافسية بين الشباب وتأطيرها بأسلوب علمي، ومشاركة قصص نجاحهم، وتشجيع مبادراتهم اللافتة، وتكريم المبدعين، وتعزيز ثقافة العمل العربي المشترك المتعلق بالشباب، وأهميته في عملية التنمية المستدامة لخدمة المجتمعات العربية، من أجل الاستثمار في رأس المال الاجتماعي، وإظهار الدور والتأثير الإيجابي للقدوة الحسنة على الشباب.

وأكد جاسم العبيدلي رئيس المبادرة العالمية لشباب الإمارات في وزارة الثقافة والشباب، أن الطموحات الشبابية في الدولة، تتواكب مع كافة التطورات العلمية والعملية، مشيرا إلى أن المشاركة في المنافسات الدولية خطوة مهمة، تأتي ضمن مبادرات التّمكين التي تتبناها المؤسسة لتنمية قدرات الشباب، وتعزيز مهاراتهم وحضورهم البارز لتمثيل الإمارات في المحافل الدولية.

وأوضح أن الوزارة تفتح باب المشاركة أمام الشباب الإماراتيين الراغبين في خوض المنافسة الدولية «جائزة التميز للشباب العربي 2023» حول الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تقديمهم لمشاريع ابتكارية بمجال الذكاء الاصطناعي، إذ سيتم تقييمها من قبل لجنة مختصة ودراسة تفاصيلها وأهدافها في التنمية المستدامة ودورها في خدمة الإنسانية، لاختيار الأعمال المميزة بهدف ترشيحها للمشاركة في المنافسة.