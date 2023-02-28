4 مواقع في الشارقة على قائمة اليونسكو التمهيدية للتراث العالمي

المصدر: الشارقة - وام

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أعلنت هيئة الشارقة للآثار عن إدراج أربعة مواقع أثرية تابعة لإمارة الشارقة على القائمة التمهيدية للتراث العالمي في اليونسكو مطلع الشهر الجاري.

وسجلت الهيئة كلاً من: موقع مليحة: فترة ما قبل الإسلام في جنوب شرق الجزيرة العربية ومواقع النقوش الحجرية في خطم الملاحة وخورفكان وموقع وادي الحلو: شاهد على تعدين النحاس في العصر البرونزي بشبه الجزيرة العربية وموقع المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية كبديل عن ملف المشهد الثقافي للمنطقة الوسطى وذلك إعداداً للتسليم النهائي لملف الترشيح فبراير 2024.

وقال الدكتور صباح جاسم مدير عام هيئة الشارقة للآثار إن تسجيل هذه المواقع يأتي بعد سلسلة من الدراسات التي أجرتها الهيئة بالتعاون مع خبراء ومختصين أكاديميين لتقييم القيمة الثقافية وأهميتها الأثرية على المستوى العالمي كما تناولت هذه الدراسات الأبعاد الأثرية والقيمة التاريخية وتقارير حالة الصون والحفاظ.

وأضاف أن مشروع تسجيل المواقع الأثرية على القائمة التمهيدية والذي بدأ في 2021 يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لاستدامة وصون التراث الثقافي المادي للإمارة ومشاركته مع العالم بإبراز هذه المواقع وتسجيلها على القوائم الدولية للتعريف بها محلياً وإقليمياً ودولياً حيث تضمن المشروع جرد مواقع التراث الثقافي بالإمارة ودراسة خصائصها وإظهار قيمتها الثقافية التي تضمن تصنيفها كتراث عالمي ويستوفي الموقع متطلبات التراث العالمي باستيفائه أحد المعايير العشرة وتوثيق قيمته الاستثنائية العالمية.