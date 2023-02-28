المصدر: (باريس - وام)

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أعلنت السفارة الثقافية للإمارات لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) تأسيس متحف الأفلام الكلاسيكية في أبوظبي، وذلك خلال البرنامج الثقافي الذي نظمته أناسي للإعلام والمنظمة ومعهد العالم العربي بباريس بعنوان «إبداعات خالدة من السينما الكلاسيكية» بمقر المعهد في العاصمة باريس.حضر الإعلان عن تأسيس المتحف جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي بباريس، والسفير معضد حارب الخييلي وأحمد الملا نائب رئيس البعثة بسفارة الإمارات في باريس، وعائشة كمالي القائم بالأعمال في الوفد الدائم لدولة الإمارات لدى اليونيسكو، والدكتور أحمدو حبيبي الخبير بمنظمة الألكسو، وعفيفة الزيادي مندوبة الألكسو لدى اليونيسكو.

كما حضر الأمسية الثقافية الفنية عدد من سفراء الدول العربية والهيئات الدبلوماسية، وأكثر من 400 شخص من أبرز الشخصيات ومحبي الثقافة والسينما والفن، وعدد من الإعلاميين.