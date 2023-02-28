منحة «البدر».. جوائز مالية ضخمة

المصدر: (الفجيرة - وام)

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وضمن مبادرة البدر - في حب النور المبين محمد صلى الله عليه وسلم، أعلنت حكومة الفجيرة عن منحة «البدر» المالية، التي تهدف إلى دعم مشاريع الكتابة قيد التنفيذ والنشر عن سيرة النبي محمد، أو دراسات حول جوانب من حياته ومناقبه.

تتضمن المنحة ثلاثة فروع، هي، السيرة بلغة عربية أدبية معاصرة، تبين إنسانية الرسول الأعظم، وعالمية الرسالة التي حملها في قالب أدبي قريب من الرواية، من 40000 إلى 60000 كلمة، وديوان شعر في مديح النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقه، مراحل حياته، مواقفه، حكمته، سلوكه، معاملاته في ديوان شعري من 100 إلى 150 صفحة، والسيرة النبوية للأطفال واليافعين، بلغة بسيطة شائقة، ومعالجة مبتكرة ومحببة، تعريفاً به، وامتثالاً بأخلاقه ومواقفه في كتاب أو سلسلة كتيبات تتضمن 10000 إلى 15000 كلمة.