«ميامي» الكويتية تبهر ضيوف القرية العالمية

المصدر: (دبي - البيان )

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شهدت القرية العالمية أجواء احتفالية أول من أمس، حيث توافد آلاف الضيوف لحضور الأمسية الغنائية التي أحيتها فرقة ميامي الكويتية على المسرح الرئيسي في القرية العالمية. وقدمت الفرقة مجموعة من أشهر أعمالها مثل «فيكم طرب»، و«اشلون انساك» وسط تفاعل استثنائي من الحاضرين الذين استمتعوا بأروع أغانيها.

وقد كانت حفلة فرقة ميامي هي آخر حفلات الموسم 27، الذي يستمر لغاية 29 أبريل، بعد سلسلة من الحفلات الرائعة التي حققت نجاحاً مبهراً، وحظيت بإعجاب واسع بين ضيوف القرية العالمية.