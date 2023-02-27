مكتبة محمد بن راشد تحتضن معرض «الابتكار وحي الإمارات»

المصدر: (دبي - البيان)

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انطلقت في مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع «منى» لتنظيم المعارض، فعاليات معرض «الابتكار وحي الإمارات»، بمشاركة أكثر من 30 فناناً تشكيلياً من الإمارات والوطن العربي.وعرض الفنانون لوحاتهم التي عكست المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات في الابتكار والإبداع ومختلف مجالات الحياة العمرانية والتكنولوجية والفكرية، حيث احتوت كل لوحة على عنصر أو أكثر مأخوذ من البيئة الإماراتية والتراث والطبيعة، كالرمال والتمر والقهوة والتلي (النسيج التقليدي).

وعقب افتتاح المعرض الذي يستمر إلى 3 مارس المقبل، عقدت جلسة حوارية بعنوان «مؤثرات إنتاج الابتكار في اللوحة الفنية»، أدارها الإعلامي جاسم الزعابي، بحضور الدكتورة كريمة الشوملي، الأستاذة في كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، والأستاذ الفنان عبدالجبار ويس، مسؤول الفنون في عمادة شؤون الطلبة بالجامعة القاسمية، الذي شارك أيضاً في المعرض بلوحة مميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتضمنت الجلسة، التي شهدت حضوراً وتفاعلاً كبيرين، تغذية الصورة الخيالية لدى الفنان لتكوين اللوحة، وأدوات الفنان الناجح ومهارته في استخدام خياله أثناء تشكيل اللوحة.