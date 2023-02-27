«عصر من ذهب» محطات في تاريخ الحضارة الإسلامية

المصدر: دبي - فادية هاني

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يسلط كتاب «عصر من ذهب» الضوء على على المسكوكات في العصور السابقة، وعلى محطات رئيسية في تاريخ الحضارة الإسلامية.

الكتاب من تأليف عاطف محمود رمضان، خبير المسكوكات وعميد كلية الآثار بجامعة الفيوم في مصر، وهو عبارة عن رحلة في مجموعة الباحث الإماراتي عبدالله بن جاسم المطيري. يعتبر الكتاب بمثابة مجلد تاريخي يضم صوراً للمسكوكات على اختلاف أزمانها مع صور خاصة بكل منها، ويعد الكتاب من أهم المؤلفات في مجال المسكوكات الإسلامية كونه يمثل دراسة علمية أكاديمية متخصصة لمجموعة من النقود المحفوظة في مجموعة الباحث عبدالله بن جاسم المطيري، وجميعها مسكوكات ذهبية تمثل العصر الإسلامي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى القرن الرابع عشر الهجري، وتنتمي لأكثر من 300 أسرة ودولة.

كما يتطرق الكتاب إلى ذهب بيزنطة وتداول الدينار البيزنطي في العالم القديم وما قبل الإسلام، وظهور الدينار الإسلامي في عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان، حيث بدأ انحسار الذهب البيزنطي وتراجع الدينار البيزنطي، وصار الدينار العربي الإسلامي هو النقد الرئيس في ذلك الوقت.

ورصد الكتاب بشكل مفصل العلاقات بين الحضارتين الإسلامية والبيزنطية تاريخياً مع ربط ذلك بالمسكوكات الذهبية التي جسدت هذه العلاقة. كما أضاء الكتاب على ذهب بيزنطة العتيق وذهب العرب المسلمين وأهميته.

وضم الكتاب عدة فصول هي: عصر سيادة الذهب البيزنطي، تداول الذهب البيزنطي في جزيرة العرب قبل الإسلام، تداول ذهب بيزنطة في أوائل عصر الأمويين، عصر سيادة الذهب الإسلامي- الخلافة الأموية، سيادة الذهب الإسلامي- الخلافة العباسية، ذهب الخلافة العباسية- العصر العباسي الثاني، ذهب الخلافة العباسية العصرين الثالث والرابع، دار السكة (صناعة الذهب) دور سك الذهب الإسلامي في العصرين الأموي والعباسي.