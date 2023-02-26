حمدان العوضي يطوّع الزجاج ويبدع أشغالاً يدوية من «الرزن»

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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حمدان العوضي مواطن تخصص في الهندسة الكيميائية بجامعة الإمارات، عاشق للفن، يعمل على تطويع الزجاج، فيشكل منه قطعاً فنية بأشكال مختلفة، تتميز بأنها أشغال يدوية مشغولة من مادة الرزن، وهي مادة كيميائية بعد خلطها بطريقة معينة، حتى ينتج منها أعمالاً فنية، مثل الطاولات والأصداف وفواصل الكتب وقطع فنية متعددة الأشكال.

كما أن تلك المادة تمكن من استخدام العديد من الألوان فيها، إضافة إلى دمج الأحجار الكريمة.

وقال العوضي لـ «البيان»، إنه بدأ هواية تشكيل القطع الفنية منذ عام 2019، من خلال التسجيل في إحدى الورش الفنية، الأمر الذي جذبه إلى ذلك الفن – خصوصاً – بعد مشاهدته للنتائج النهائية في كيفية تشكيل القطع الفنية، ما دفعه إلى الدخول في ذلك المضمار، مستخدماً مواد عالية التكلفة، يستوردها من بريطانيا وألمانيا وأمريكا، حتى يتمكن من تشكيل قطع فنية ذات جودة عالية، لافتاً إلى أنه من خلال تلك المادة، يتمكن من التفنن في صناعة الصحون والأصداف وفواصل الكتب وصواني التقديم والعطور، والتي يشكلها من مادة الرزن.