«ساكسيشن» يسدل الستار بموسمه الرابع

المصدر: (نيويورك ـــ أ ف ب)

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يُسدل الموسم الرابع من مسلسل «ساكسيشن» (Succession) من الأول من مارس المقبل، الستار على هذا العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً، إذ سيكون الأخير على ما أعلن كاتب السيناريو والمنتج في حديث صحافي «نيويوركر» نُشر الخميس الماضي. وأوضح جيسي ارمسترونغ لمجلة «نيويوركر» أنه لم يكن يوماً يتوقع أن المسلسل «سيدوم إلى ما لا نهاية».

وقال «كانت النهاية حاضرة دوماً في ذهني». وأضاف «اجتمعت مع كتّاب السيناريو الآخرين قبل أن نشرع في كتابة الموسم الرابع في نوفمبر أو ديسمبر 2021 وقلت: اسمعوا، أعتقد أنه يجب أن يكون الأخير. ولكن ما رأيكم؟ (...) وتم قرار إنهاء (المسلسل) في أثناء الكتابة».

ويتناول «ساكسيشن» الذي تنتجه «إتش بي أو» وقوبل بإقبال جماهيري واسع وبإشادات نقدية قصة عائلة نافذة تمزقها الخلافات والنزاعات الهادفة إلى السيطرة على إمبراطورية إعلامية.