ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يحتفي بـ4 مبدعين أردنيين

المصدر: (الشارقة - البيان )

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنفيذاً لتوجيهات سموه بتكريم القامات الأدبية العربية التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة؛ يصل ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي إلى العاصمة الأردنية عمان في نسخته الثانية عشرة.

وذلك يوم الأربعاء الأول من مارس، للاحتفاء بـ4 أدباء أردنيين، هم: الأديبة والناقدة أمينة العدوان، والناقد والمترجم يوسف بكار، والأديب والكاتب علي محمد قطوش، والقاص والروائي محمود الريماوي.

وقال عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «تواصل الشارقة جهودها في تكريم الشخصيات الأدبية العربية، تقديراً من صاحب السمو حاكم الشارقة، على عطائها الأدبي والثقافي الذي أسس لمشهد ثقافي زاخر بالنتاج الأدبي».

وأضاف العويس: «ها هو ملتقي الشارقة للتكريم الثقافي يحل مرة أخرى في الأردن، ليجسد شراكة مثمرة بين وزارة الثقافة الأردنية، ودائرة الثقافة في الشارقة، الأمر الذي جعل من هذه الشراكة المثمرة سبيلاً إلى خدمة الثقافة العربية، واستمرار تنظيم الفعاليات الثقافية المتنوعة».

وتابع رئيس دائرة الثقافة بقوله إن الدورة الحالية ستحتفي بمجموعة من أدباء أردنيين لهم إسهامات كبيرة في الساحة الثقافية العربية، ودور إبداعي واضح في مختلف المجالات الأدبية، ولفت إلى أن التكريم يأتي إلى بلدانهم وبين أهاليهم، ليؤكد اهتمام الشارقة بكل المثقفين والأدباء والمبدعين العرب.