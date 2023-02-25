المعرض العالمي "آرت دبي 2023" يعلن برنامج دورته الـ 16

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أعلن المعرض العالمي "آرت دبي"؛ الرائد في منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي، عن التفاصيل الكاملة لبرامجه لدورته السادسة عشرة، التي ستقام في مدينة جميرا دبي في الفترة من 3 وحتى 5 مارس 2023.

وتم تطوير برنامج "آرت دبي" لعام 2023 بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء الثقافيين المحليين والدوليين، ليصبح أكثر برنامج متكامل على الاطلاق منذ بداية انطلاق المعرض حتى الآن، إذ يحتفي بمكانة دبي الثقافية إقليمياً ودولياً كملتقى رائد في الابتكار الثقافي، كما يعكس البرنامج دور معرض "آرت دبي" كنقطة التقاء للمجتمعات الإبداعية في الجنوب العالمي.

وتضم الدورة السادسة عشرة لمعرض "آرت دبي" لعام 2023 أكثر من 130 صالة عرض مشاركة من أكثر من 40 دولة وست قارات، عبر أقسامه الأربعة: "المعاصر" و "الحديث" و"بوابة" و"آرت دبي ديجيتال"، ويستقبل المعرض أكثر من 30 مشاركاً جديداً لأول مرة.

وتشمل أبرز معالم برنامج دورة عام 2023 عروض أولية لبعض أهم روّاد عالم الفن وسلسلة من الأعمال تضم 10 تكليفات فنية جديدة من منطقة جنوب آسيا، وسيضم البرنامج أكثر من 50 جلسة حوارية وبرنامج تعليمي متنوع. بالإضافة إلى "منتدى الفن العالمي" الرائد، وإطلاق الدورة الأولى من قمة كريستيز للفنون والتكنولوجيا في دبي، علاوة على سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى الحديثة التي يتم تقديمها بالشراكة مع مجموعة مقتنيات دبي Dubai Collection، وهي أول مجموعة فنية مؤسسية من نوعها حيث تركز على موضوع الاستدامة بالشراكة مع مؤتمر الأعمال الفنية.

كما ستتوسع مبادرة "آرت دبي" للتطوير المهني الثقافي في المنطقة من خلال معرض الفن السنوي "كامبس آرت دبي"، احتفالًا بدورته العاشرة، ويعد معرض "كامبس آرت دبي" CAD أول برنامج من نوعه في المنطقة، كما تم إطلاق معرض "آرت دبي ديجيتال" كقسم جديد ملموس للمعرض في مارس 2022، ويقدم لقطة سنوية بزاوية 360 درجة لمشهد الفن الرقمي، وترحب النسخة الموسعة لعام 2023 من معرض "آرت دبي ديجيتال"، بمجموعة مختارة من المشاركين ببرامج إعلامية جديدة ومبتكرة، ومجموعة من المنصات الرقمية التي تبني مساحات فنية افتراضية.

ويستكشف "آرت دبي" خلال هذه الدورة "منتدى الفن العالمي" متعدد التخصصات، كما سيعرض المعرض بالشراكة مع مجموعة مقتنيات دبي Dubai Collection، سلسلة من الحوارات التثقيفية تعالج مواضيع الفن الحديث واقتناء الأعمال.

وخلال هذه الدورة، سيستضيف دار كريستيز Christie's للمزادات أول قمة إقليمية فنية وتقنية له بالتعاون مع معرض "آرت دبي"، وسوف تقوم مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير Julius Baer بتجديد اتفاقيتها كشريك رئيسي لمعرض "آرت دبي" لمدة خمس سنوات أخرى حتى عام 2027.

وتسعى المؤسسات الثقافية في جميع أنحاء الإمارات إلى التوسع وتطوير علامتها التجارية وتعزيز شراكاتها وإنشاء صالات فنية وأفكاراً جديدة، كما سيعود مهرجان سكة للفنون والتصميم إلى حي الفهيدي التاريخي بدبي في دورته الحادية عشرة حيث سيكون هناك مجموعة يارزة من المعارض الفردية لصالات العرض في جميع أنحاء المدينة.

وفي نفس السياق، أعلنت "بدو" الشركة الرائدة في مجال تقنيات وحلول الجيل الثالث للويب "ويب 3” في دبي، عن استضافة نخبة من الفنانين العالميين خلال مشاركتها في فعاليات معرض فنون العالم دبي 2023 الشهر القادم، وتوفر الشركة من خلال مبادرة عضوية "UAENFT Keypass" منصة رقمية بهدف تعريف الفنانين بعالم رموز "NFT» غير القابلة للاستبدال، وتشجيعهم على الانتقال من وسط الفن التقليدي ودخول مجال الفن القائم على تقنيات الويب 3.

كما تهدف المبادرة إلى دعم الفنانين ومساعدتهم في عملية الانتقال من خلال توفير مكان مناسب لعرض أعمالهم ومشاريعهم الفنية، مما يتيح لهم تعزيز تجاربهم الإبداعية والوصول إلى قاعدة جديدة من الجماهير التي تحتضنها هذه المنظومة الرقمية الجديدة والمتنامية.

وقال أمين الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة "بـدو”، أن معرض فنون العالم دبي يشكل منصةً تستقطب الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدا الحرص على دعم التحول الرقمي الذي تشهده منظومة الفن على مستوى العالم، حيث يزداد اهتمام محبي الفن في اقتناء الأعمال الرقمية ورموز "NFT” غير القابلة للاستبدال.

ويشكل معرض فنون العالم دبي خطوة مهمة في تعزيز هذه الجهود.