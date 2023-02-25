«سكة» .. فنون مستدامة ترفد اقتصاد دبي الإبداعي

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، افتتحت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، النسخة الحادية عشرة من مهرجان «سكة للفنون والتصميم» الذي ينطلق هذا العام تحت شعار «إبداع يتجدد على نفس السكة»، ويطل بتشكيلة واسعة من الأعمال والتركيبات الفنية والجداريات والمعارض الإبداعية المتنوعة التي تزين أرجاء «حي الفهيدي التاريخي» طوال فترة المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 5 مارس المقبل.

واطلعت هالة بدري، خلال الافتتاح، على الإبداعات الفنية التي يعرضها المهرجان، وجالت بين بيوت الحي التي قدَّم كل منها باقاتٍ من الفنون، حيث استهلت جولتها من العمل الفني «خيوط الزمن: النسيج» وهو من إنتاج الفنانتين حمدة الفلاحي وريما المهيري، تقديراً لتراث المنطقة الغني بالنسيج.

وكذلك جدارية «يا لابس التلي» للفنانة فاطمة آل علي، كما اطلعت بدري على مجموعة الأعمال المعروضة في «بيت 38» الحاملة لبصمات المبدعات فاطمة جواد ومريم الحريز وميثا العميرة، وغيرهن.

«بيت 31»

وخلال جولتها، زارت مدير عام «دبي للثقافة» «بيت 31» واطلعت على إبداعات 14 فناناً، من بينها سلسلة «تسبيح» للفنانة موزة الفلاسي وفيها تصور المشاعر وإسقاطاتها على الأشياء، إضافة إلى العمل التركيبي «شاهين» للفنانة مليكا شاهين وفيه تستكشف التقاطع بين التراث والانتماء والهروب من الواقع، و«سجاجيد» للمبدعة أرين التي تسعى فيه لإلهام الجمهور لإيصال رسالة الحب إلى الآخرين، إلى جانب العمل التركيبي (Mirrorigami) للفنان علي بهماني المستلهم من «فن الأوريغامي»، بجانب عمل جماعي من إبداع طلبة كليات التقنية العليا، وهم: سيف سعود الريامي، وحمد الجسمي، ومحمد أحمد الظنحاني.

وأشادت هالة بدري بمجموعة «بيت التلي» من إبداع الفنانات: سارا الخيال وهاجر الطنيجي وفريال البستكي ومنيرة الملا ونورة طاهر، اللواتي استلهمن أعمالهن من حرفة التلي احتفاءً بنجاح الإمارات في تسجيلها على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. كما تجولت بدري أيضاً في «بيت الفنون الرقمية»، الذي يعرض أعمال 14 فناناً، من بينهم: محمد المنصوري، وسعيد المدني، وأحمد العطار، وأحمد العلي، وريم المزروعي، وداليا أسامة عمران، وباتريك ليشتي، وغيرهم.

وتوقفت في «بيت الخزف» الذي يعرض اللمسات الإبداعية لـ 35 فناناً تتوزع أعمالهم بين منحوتات وتركيبات فنية مختلفة تعبر عن شغفهم بالفخار، واطلعت في «بيت التصوير» على ما قدمه 5 فنانين من رؤى فنية متفردة، وأيضاً على مجموعة التركيبات الفنية (Thigmomorphogenesi) لعبد الله الكندي، و«الدريشة» لروضة الكتبي، و«أجيال مهاجرة» لاستوديو موي، وكذا زارت هالة بدري «بيت التصوير» الذي يضم صوراً التقطها كل من الفنانين نورة النيادي، وشوق عبدالله، ووليد المدني، وزايد إبراهيم الهدار، ومحمد المازمي.

وتجولت مدير عام «دبي للثقافة» في «بيت 5» الذي تشارك فيه وزارة الصحة ووقاية المجتمع للمرة الأولى في المهرجان، بهدف إيصال رسالة البرنامج الوطنــي للتبــرع وزراعــة الأعضــاء «حياة»، الإنسانية، عبر مبادرتها النوعية «الفن للصحة» التي تسعى لاستثمار طاقات أبناء المجتمع لخدمة القضايا الصحية بطريقة مبتكرة وتفاعلية، وتجولت في «بيت سكة» الذي يعرض أعمال مجموعة من الفنانين الإماراتيين، من بينهم: عمر النجار، وسارة السامان، وسلمى المنصوري، وحمده أحمد الفلاحي، ومايد عبدالله، وعائشة حاضر، وغيرهم.

وأكدت هالة بدري، أن دبي نجحت في تحقيق مكانة مرموقة في قطاع الفنون والثقافة بفضل رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله ، مشيرةً إلى أن «سكة للفنون والتصميم» استطاع التعبير عن توجهات الإمارة وطموحاتها بأن تكون موطناً للفنانين والمواهب الإبداعية. وقالت: «بعد مرور عقد على انطلاقة«سكة»، نجح المهرجان في ترسيخ مكانة دبي وريادتها العالمية، إلى جانب إثراء مشهدها الفني، بما يُقدمه من أعمال تحتفي بإبداعات المواهب الواعدة والفنانين الشباب في الإمارات والمنطقة».

ولفتت بدري إلى أن نمو «سكة للفنون والتصميم» المتواصل يعكس عمق الحراك الثقافي الذي تشهده الإمارة، ويرفع من مساهمة الصناعات الإبداعية والثقافية في الناتج الإجمالي المحلي لدبي.

وأضافت: «تسعى «دبي للثقافة»هذا العام إلى تقديم نسخة استثنائية من المهرجان، إدراكاً منها لأهمية دور السياحة الثقافية في دبي، لا سيما وأن المهرجان تحول إلى منصة داعمة للفنانين على اختلاف تخصصاتهم بفضل ما يقدمه من برامج ثرية تعكس التنوع الفني الذي تمتاز به الإمارة، تحقيقاً لالتزامات«دبي للثقافة»الرامية إلى خلق بيئة إبداعية وفنية مستدامة قادرة على تمكين أصحاب المواهب الإبداعية وصقل مهاراتهم، وتضمن ازدهار أعمالهم بما يدعم اقتصاد دبي الإبداعي، ويحقق رؤيتها الثقافية بأن تكون مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب».

188 مبدعاً

وتقام نسخة المهرجان الحالية بمشاركة أكثر من 188 مبدعاً من الإمارات والخليج، ويعرض 6 جداريات و9 أعمال فنية تركيبية خارجية وأكثر من 100 محاضرة وندوة حوارية، كما يشهد مشاركة خاصة لـ «مركز الجليلة لثقافة الطفل»، حيث يقدم برنامجاً غنياً بالفعاليات وورش العمل. وإلى جانب العروض الموسيقية والسينمائية والترفيهية، يمكن للزوار الاستمتاع بتشكيلة واسعة من النكهات التقليدية الإماراتية والعالمية التي تقدمها العديد من المطاعم والمشاريع المحلية.

بالتعاون مع «براند دبي» ودعم من أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي» التي تسلط الضوء على رواد الأعمال وأصحاب هذه المشاريع، احتفاءً بالثقافة المحلية والنكهات الغنية التي تتميز بها دبي. ويتيح «سكة للفنون والتصميم» الذي يندرج تحت مظلة «موسم دبي الفني» لزواره فرصة عيش تجارب ثقافية وفنية متفردة، صممتها «دبي للثقافة» بالتعاون مع مجموعة مؤسسات ومراكز فنية، بهدف تقديم فعاليات وأنشطة تضيء على جماليات الفنون وتعكس ثراء مشهد دبي الإبداعي.