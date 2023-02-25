مكتبة محمد بن راشد تستضيف حفل توقيع «التنظيم القانوني للشركات»

المصدر: دبي - البيان

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استضافت مكتبة محمد بن راشد، أمس، فعالية توقيع كتاب «التنظيم القانوني للشركات العائلية»، للدكتور طارق الحجيري، بمشاركة واسعة من الجمهور وعدد من ممثلي الشركات العائلية في دولة الإمارات، والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وتضمنت الفعاليات، جلسة نقاشية، أدارها الإعلامي مروان الحل، عرض فيها المؤلف أبرز موضوعات كتابه والواقع العملي والتحديات التي تقابل الشركات العائلية في دولة الإمارات، إلى جانب تسليط الضوء على الخطوات الأولى لتأسيس وتنظيم إدارة الشركة وملكيتها ونقلها إلى الأجيال الجديدة من أفراد العائلة، بالإضافة إلى ملخص للرؤية والأفكار التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير استراتيجيات قانونية مختلفة وناجحة لهذه النوعية من الشركات.

وأوضح الحجيري في حديثه، أن أهداف الكتاب تكمن في التعرف على طبيعة الشركات العائلية، والتعريف بها، بشكل يساعد في إنشاء قاعدة بيانات تساعد صانعي القرار في إيجاد سياسات وتشريعات تدعم دورها في التنمية الاقتصادية، وعرض وتحليل التنظيم القانوني الحالي للشركات العائلية، لا سيما الخاص بإدارتها وملكيتها وبيان ملاءمتها لطبيعة الشركات العائلية، وبيان الفقه المقارن وكيفية الاستفادة منه، وعرض جانب من الحوكمة الرشيدة للعائلة والشركة العائلية.

وتطرق طارق الحجيري، إلى العناصر التي يجب توافرها في الشركة العائلية، والتي من بينها أن تأخذ الشركة أو المنشأة أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون.