المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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هل هزمتك عاداتك السيئة من تضييع الوقت وفقر الإنجاز ونحوها؟ هل بحثت عن السبيل الحقيقي لتغيير هويتك في مجتمعك؟ كتاب (العادات الذرية) يقدم لك السبيل إلى صنع هويتك الحقيقية بالتحسين المستمر لتكون قدوة ذات يوم في النجاح.

بعد توضيح معنى الذرة والعادة، يحكي صاحب الكتاب في مقدمته عن قصته؛ ليبدأ بابه الأول (الأُسس لماذا تؤدي التغيرات البسيطة إلى اختلافاتٍ كبيرة؟)، وفي فصله الأول «القوّة المدهشة للعاداتِ الذَّريَّةِ» يقف عند قصة نجاح إدارة بريلسفورد فريق الدراجات البريطانية ويناقشها؛ ليدل القارئ كيف السبيل إلى تطبيقها في حياته؛ فالخلل الحقيقي في الأنظمة المتبعة للوصول للهدف وليس الهدف نفسه، ويتساءل «كيف تشكّل العادات هويَّتك (والعكس بالعكس)؟»؛ فيناقش السبب الأول في تغيير العادات السيئة، ويفصل في ثلاث طبقات لتغيير السلوك؛ ليوصلك إلى أن تغيير معتقداتك يؤدي إلى تغيير عاداتك، ما ينعكس على سلوكك، ويناقش السبب الثاني في «كيف تبني عادات أفضل في أربع خطوات بسيطة؟».

ليبدأ بابه الثاني بـ(القانون الأول اجعلها واضحة)، وفي «الرجل الذي لم يبدُ على ما يرام» يهديك المسار في «بطاقة تسجيل العادات»؛ ليتوصل إلى أن التدريب الكافي والوعي هما السبيل في بناء العادة وتغيير السلوك، ويتابع أكثر في «الطريقة المثلى لبدء عادة جديدة» وهي استراتيجية تكديس العادات؛ لإضافة عادة جديدة وربطها بواحدة قائمة بالفعل، ويلتفت إلى أن «التحفيز مبالغ في أهميته، بينما البيئة تهمّ أكثر»؛ فيهديك السبيل في «كيف تصمم بيئتك من أجل النجاح؟»، ويتوقف عند «سرّ ضبط النفس».

يبدأ (القانون الثاني اجعلها جذابة) بالتساؤل «كيف تجعل العادة لا تقاوَم؟» ليتوصل إلى استراتيجية تجميع المغريات وهي تجمع بين الرغبة والاحتياج، ويلتفت أكثر إلى «دور الأسرة والأصدقاء في تشكيل عاداتك»، وتأثير الثقافة في السلوك بالمقابل «كيف تجد مُسَبِّبات عاداتك السيئة وتصلحها؟» ليتوصل إلى الصورة المعكوسة للقانون الثاني (اجعلها غير جذابة).

وفي (القانون الثالث اجعلها سهلة) يوصيك «سر ببطء لكن ليس إلى الخلف مطلقاً»؛ فالوقت ليس مهماً بقدر التدرب على العادة وممارستها ثم يأتي (القانون الرابع اجعلها مشبعة) وهي «القاعدة الرئيسية لتغيير السلوك»، وبعد بابه الأخير (أساليب متقدّمة كيف تنتقل من كونك جيداً وحسب إلى كونك عظيماً بحق؟) يختم الكتاب بعنوان (سر الحصول على نتائج دائمة). كتاب غني ثري منهجي جمع بين التنظير والتطبيق بواقعية وعلمية عالية مستخلصاً الأسس والقوانين والاستراتيجيات للتحسين المستمر والنجاح الملهم بلغة سهلة قريبة قوية، بالإضافة إلى الجداول والرسومات البيانية.