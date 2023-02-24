تحت رعاية جواهر القاسمي انطلاق فعاليات الدورة السادسة

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، افتتح الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، الدورة السادسة لمهرجان الشارقة للثقافة والناس في حديقة القرائن 2، الذي ينظمه المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. وذلك بحضور صالحة عبيد غابش مدير المكتب الثقافي والإعلامي، وعلي عبيد الحمودي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، حيث جاء افتتاح المهرجان متزامناً مع البدء بالعمل في حديقة القرائن 2، كما حضر الافتتاح عدد من أعضاء المجلس البلدي في بلدية الشارقة، إضافة إلى رؤساء الدوائر ومديري الإدارات والمهندسين والمعنيين بالثقافة في البلاد.

ويتضمن المهرجان في موقعه، أجنحة تعكس أنشطة مختلفة لدوائر الإمارة وبمشاركة دوائر من إمارات أخرى في الدولة.

وقالت صالحة غابش: يهدف المهرجان في المقام الأول إلى أن يكون محفلاً يجتمع فيه الناس بكل مستوياتهم التعليمية والثقافية ليعيشوا معنى الثقافة من خلال البرامج المتاحة، والتي تلبي رغبات وحاجات أفراد المجتمع للمعرفة، في إطار من الترفيه واللقاءات الودية والانطلاق في المناظر والمشاهد الطبيعية، لذلك كان أحد أهدافنا اختيار الحدائق كي نقيم فيها المهرجان غاية أن نكون قريبين من الناس بينما يقضون أجمل الأوقات في هذه الحدائق، والتي وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منذ وقت مبكر لاستثمارها لصالح الإنسان لتكون أحد المرافق المهمة في كل منطقة وفريج، حيث هذا التوجه جاء من أجل استقطاب الناس وتحقيق اللقاءات الأسرية الدافئة الطيبة بين المجتمع.

وأضافت: هناك برامج ثقافية وتثقيفية سيقدمها المهرجان تسهم فيها المؤسسات والدوائر في حكومة الشارقة كل مؤسسة تبعاً لتوجهاتها ورسالتها، ولتكون فرصة ليتعرف الناس على الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة.

وأكدت غابش أن منصة المكتب زاخرة بأبعاد ثقافية مختلفة كالمسرح والشعر والخط والتشكيل وورش الكتابة والحكواتي وقراءة القصة وغيرها الكثير، وتابعت: لا بد أن نشكر كل مؤسسات المجلس والمؤسسات المشاركة الأخرى التي تسهم معنا في هذا المهرجان ببرامجه النوعية والمتفردة.

دعم

وبدورها، أكدت بلدية مدينة الشارقة الشريك الاستراتيجي للمهرجان حرصها على تقديم الدعم اللوجستي وتعزيز دورها البارز في دعم المهرجان والمشاركة في العديد من الفعاليات والورش المتنوعة والهادفة التي تستهدف الأطفال زوار المهرجان لإضفاء البهجة والسعادة وإثراء أوقاتهم وزيارتهم للمهرجان بورش تعليمية وتثقيفية ممتعة ومسلية ومفيدة.

وأوضحت البلدية أنها تفتتح تزامناً مع افتتاح المهرجان «حديقة القرائن 2» لتؤكد دورها المجتمعي في التواصل مع الفرد والمجتمع وتهيئة المرافق الخدمية لهم بما يعزز من العلاقات الاجتماعية والتواصل الفعال بين الأسر والعائلات.