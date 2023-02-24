انطلاق عروض مسرحية «شريك» في دبي أوبرا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفت مجموعة برودواي للترفيه ولايف نيشن إنترتينمنت بالنجاح الكبير الذي حققته الأمسية الافتتاحية من مسرحية شريك الموسيقية في دبي أوبرا، حيث بيعت جميع التذاكر، وقدم الممثلون وطاقم العمل الموهوب عرضاً ترفيهياً ممتعاً للجمهور تضمّن ظهور مجموعة من الشخصيات المحبوبة مثل شريك والحمار والأميرة فيونا. كما بذل الطاقم والممثلون جهوداً كبيرة لتقديم أداء فني لا مثيل له لضمان توفير تجربة استثنائية ظهرت للجميع.

وأبدى منتجو العرض، بما فيهم مجموعة برودواي للترفيه ولايف نيشن إنترتينمنت، بالشراكة مع دو، وفنادق روڤ وجدول فعاليات دبي، سعادتهم لرؤية الجمهور يستمتع بأجواء مملكة فار فار أواي المميزة.

وتحمل مسرحية شريك الموسيقية الجمهور في تجربة استثنائية تجمع الموسيقى المبدعة والقصة المشوقة والأداء الفني الإبداعي.

وتقوم أحداث مسرحية شريك الموسيقية على الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار من إنتاج شركة دريم وركس أنيميشن، والكتاب الذي ألفه وليام شتيج، وتتضمن موسيقى من تأليف جانين تيسوري وكلمات من كتابة وتأليف ديفيد ليندسي أبير. وتروي المسرحية قصة الغول المحبوب شريك الذي يتولى مهمة إنقاذ الأميرة فيونا من البرج الذي يحرسه التنين.

وتتميز مسرحية شريك الموسيقية بقصتها المرحة والمؤثرة التي تناسب جميع الأعمار، ونجحت بتقديم تجربة لا تنسى للجماهير في دبي من خلال تصاميم المسرح الخلابة والأزياء الفريدة والرقصات الحيوية لتضمن للجميع أوقاتاً لا تنسى.