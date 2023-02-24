«حي الشندغة التاريخي» يزدان بثوب التراث في «حق الليلة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن بدء الاستعدادات للاحتفال بليلة النصف من شعبان «حق الليلة».

حيث أعدت برنامجاً غنياً بالفعاليات والأنشطة التي يستضيفها «حي الشندغة التاريخي» خلال الفترة من 26 الجاري حتى 7 مارس المقبل، بهدف إبراز أهمية هذا التقليد الشعبي ومكانته في المجتمع المحلي، ما يعكس حرص الهيئة على غرس موروث الآباء والأجداد في نفوس الأبناء، وتعزيز قيم العطاء لديهم، وبث السعادة والبهجة في قلوب الأطفال.

على مدار 10 أيام، يحتفي «حي الشندغة التاريخي» بعناصر التراث المختلفة والفنون الشعبية، وتتجلى جمالياته عبر فعاليات «فريج فيست» التي تنطلق بعد غدٍ الأحد، وتقام بالتعاون بين «دبي للثقافة» و«بلدية دبي» وشركة «تي بيفور نون»، ويشارك فيها مجموعة من أصحاب المطاعم والمشاريع المحلية والعلامات التجارية.

وبالتزامن معه، تقام في «ملتقى التواصل» بمتحف الشندغة خلال الفترة من 2 حتى 5 مارس المقبل، فعاليات «إليفينيش بوب أب» التي تعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات وإبداعات المواهب المحلية، كما يشهد «ملتقى التواصل» تنظيم ورش بالتعاون مع «سيفورا العالمية».

وسيكون الصغار خلال يومي 4 و5 مارس المقبل، على موعد مع باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية، على رأسها مسار «حق الليلة»، يطوفون خلاله بين بيوت «حي الشندغة التاريخي»، وهم يرتدون الأزياء الشعبية ويحملون معهم أكياساً تخاط خصيصاً لهذه المناسبة، ليجمعوا فيها الحلويات والمكسرات من أصحاب البيوت.

وبالتزامن مع هذه المناسبة، أعدت «دبي للثقافة» برنامجاً خاصاً بطلبة المدارس، تقام فعالياته خلال الفترة من 6 حتى 7 مارس المقبل، يتضمن جولات متنوعة في «حي الشندغة التاريخي»، وزيارات خاصة لـ «بيت الجمال والزينة» الذي يسلط الضوء على تقاليد الزينة المحلية والأزياء التراثية.

وأشار عبدالله العبيدلي، مدير متحف الشندغة بالإنابة في «دبي للثقافة»، إلى أهمية نشر وتعزيز الوعي بالعادات والتقاليد الشعبية التي ترسخ أواصر المجتمع المحلي.

لافتاً إلى أن الاحتفال بـ «حق الليلة» لا يزال يحظى باهتمام الأسر الإماراتية. وقال: «يعكس إحياء ليلة النصف من شعبان، حرص «دبي للثقافة» على نشر وتعزيز حضور التراث المحلي في نفوس الأطفال».