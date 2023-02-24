«دبي للكوميديا» 2023 .. 10 أيام من المرح والترفيه

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مهرجان دبي للكوميديا، عن عودته في موسم جديد هذا العام، مع مجموعة من العروض المليئة بالكوميديا والضحك.

وتستمر فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان على مدى 10 أيام من 12 إلى 21 مايو المقبل في دبي. وسيشهد المهرجان المميز عروضاً كوميدية رائعة في جميع أنحاء الإمارة، يؤديها مجموعة من أشهر المواهب الكوميدية الرجالية والنسائية في العالم.

ويُقام المهرجان بتنظيم من جدول فعاليات دبي، وإنتاج براج ولايف نيشن ودي إكس بي لايف، ضمن مناطق عدة في دبي، بما فيها دبي أوبرا ومسرح مول الإمارات وغيرهما. ويَعِد مهرجان 2023 جمهوره بساعات من الضحك والمتعة على مدى 10 أيام، مع عروض مميزة لأكثر من 90 موهبةً كوميديةً عالمية. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:

سعداء باستضافة مهرجان دبي للكوميديا مرة أخرى في دبي خلال 2023، وكذلك الترحيب بنخبة من أفضل المواهب الكوميدية في المنطقة والعالم، لاسيما بعد النجاحات المتتالية التي حققها المهرجان منذ دورته الأولى، وقدرته على جمع أفراد العائلة والأصدقاء في أجواء رائعة ومبهجة، ومساهمته في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لاستضافة الفعاليات الكوميدية والترفيهية.

وتابع: تواصل دبي تقديم المزيد من الفعاليات المميزة لسكانها وزوارها، وذلك من خلال تطوير جدول حافل بالفعاليات على مدار العام، بما في ذلك مهرجان دبي للكوميديا، الأمر الذي يعزز من جهودنا لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.