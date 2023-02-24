«الصغار مع الرحّالة» في القرية العالمية.. أجواء حافلة بالمرح

المصدر: دبي ـــ البيان

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يواصل مهرجان الصغار مع الرحّالة تقديم عروضه المبهرة في القرية العالمية، متيحاً للجمهور الاستمتاع بأجواء مليئة بالمرح والتسلية، وسيستمر حتى 26 فبراير الجاري.

مغامرات

يزخر المهرجان بمغامرات وأنشطة مليئة بالفرح والمرح للجميع، ويقدم لضيوفه ألعاباً لوحية تفاعلية، مثل سفينة القراصنة الحربية، ولعبة أربعة على التوالي، ولعبة «ستاك إم»، ولعبة السلم والثعبان الأضخم في العالم مع جوائز رائعة للفائزين.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بعروض حية على مسرح الصغار، بما في ذلك عرض «أكتوناتس»، و«ﺑﻲ ﺟﻲ ﻣﺎﺳﻜﺲ»، و«تشوتا بيم»، وغيرها الكثير. وتنضم شخصيات الرحّالة: وليف وزويا، وأوزكا، وآية إلى المهرجان للقاء أصدقائهم من ضيوف القرية العالمية على المسرح وخارجه.