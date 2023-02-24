أول معرض غامر للحواس لديفيد هوكني

المصدر: لندن ـــ أ ف ب

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افتتح أول معرض غامر للحواس للرسام البريطاني ديفيد هوكني، أول من أمس، في لندن، حيث خاض الحاضرون فيه تجربة متعددة الحواس تمحورت حول أعمال الفنان على مدى عقود. يقول الرسام البالغ 85 عاماً في تفسيرات تصدح في المعرض، إلى جانب تسجيلات من الأرشيف، إن «العالم مذهل حقاً إذا تأملتموه»، إلا أن «معظم الأشخاص لا يقومون بذلك». ويقول ريتشارد سلاني، مدير «لايت روم» حيث أقيم المعرض: إن هوكني الذي لا يزال ينجز أعمالاً وهو في سن الخامسة والثمانين، دخل مجال العروض الانغماسية بصورة كاملة.

وأضاف: «لطالما كان الفنان مبتكراً ويتخطى الحدود». وانطلق مشروع المعرض الذي يستمر حتى الرابع من يونيو المقبل، من بريد إلكتروني أرسله ريتشارد سلاني إلى ديفيد هوكني اقترح عليه فيه إقامة تعاون بينهما.