وفاء الخطيب: الإمارات تحمل رسالة الثقافة والعطاء والتسامح العالمي

المصدر: دبي – وفاء السويدي

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أكدت الروائية السورية، وفاء الخطيب أن الكاتب هو من أهم عناصر التوثيق ونشر المعرفة، وأينما تتوفر البيئة الثقافية المناسبة تنطلق الإبداعات الكتابية ويزدهر عدد الكتاب، مشيرة في حديثها لـ«البيان» إلى أن الإقامة الذهبية للأدباء في الإمارات تساعد على الإنجاز والإبداع والعطاء، لافتة إلى أن الإمارات تحمل بجدارة رسالة الثقافة والمحبة والعطاء والتسامح والعالمي، حيث باتت موئلاً ووجهة مفضلة لجميع مبدعي العالم، وقد أخذت على عاتقها إحياء مسيرة الحضارة في منطقتنا العربية والعالم أجمع.

وأشارت الخطيب إلى أن حصولها على الإقامة الذهبية ساعدها على إنتاج باكورة أعمالها الأدبية هنا في دولة الإمارات. وتابعت: الساحة الأدبية الإماراتية مكتظة بالفعاليات الثقافية النوعية والفريدة، حيث تستقطب كبار الكتاب، وتأخذ بيد من هم على طريق الإبداع.

«قبعة الإخفاء»

وصدرت لوفاء الخطيب مجموعة قصصية بعنوان «قبعة الإخفاء» إضافة إلى مجموعة شعرية بعنوان «لها» وتقول: إصداري الأخير هو مجموعة شعر نثري ستصدر قريباً عن دائرة الثقافة بالشارقة بعنوان «عودة إنانا إلى أوروك» تناولت فيه موضوع الوطن ومسألة المرأة على أمل أن تستعيد أدوارها الريادية السابقة.

أدوات الكتابة

وعن مقومات الكاتب الناجح، قالت: أعتقد أن هنالك مقومات عامة مشتركة لدى جميع الكتاب من حيث توافر المخزون المعرفي وامتلاك أدوات الكتابة، إلى جانب الاهتمام بالشأن العام في معناه الإنساني الواسع، وهنالك مقومات شخصية تتعلق بكاريزما الكاتب وخصوصيته. ويستنبط الكاتب فكرة، أو تنبيها يحرك به المياه الراكدة، كاشفاً جمال عالمنا ومفارقاته وعبثيته، فقد تمكن كتاب من الجنسين تحقيق إنجاز ما عجزت عنه الثورات العاتية برفعهم سوية الذائقة المجتمعية تجاه عدة مسائل، كحب الوطن والإنسانية وغيرها من المواضيع.