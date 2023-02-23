«الناشرين الإماراتيين» توقع اتفاقية شراكة مع «لايتنينغ سورس الشارقة» وتنظم «مستقبل توزيع الكتب»

المصدر: الشارقة - البيان

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أبرمت «جمعية الناشرين الإماراتيين» شراكة مع «لايتنينغ سورس الشارقة»، الشركة العالمية التي انطلقت بموجب اتفاقية وقعتها «هيئة الشارقة للكتاب» مع «مجموعة إنغرام كونتنت»، لتعريف دور النشر الأعضاء في الجمعية والناشرين المحليين في دولة الإمارات العربية المتحدة على سبل استخدام تقنية الطباعة عند الطلب، وتسهيل سبل الاستفادة منها، وبحث توجهات ومستجدات توزيع الكتب على النطاق العالمي.

وبمناسبة إبرام الشراكة، نظمت الجمعية جلسة بعنوان «مستقبل توزيع الكتب» شهدت مشاركة كل من، فيل أوليلا، مدير الشؤون التجارية في «إنغرام - الولايات المتحدة»، وديفيد تايلور، نائب رئيس «مجموعة إنغرام كونتينت»، وحسن علي، مدير تطوير الأعمال في «لايتنينغ سورس الشارقة»، حيث أكد المشاركون أن الطباعة عند الطلب وخدمات شحن الكتب الورقية إلى 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قادرة على إحداث ثورة في قطاع توزيع الكتب واستكشاف أسواق جديدة.

فوائد

وشدد المتحدثون على فوائد ومزايا الطباعة عند الطلب، التي تشمل القدرة على طباعة نسخة واحدة من الكتاب عند طلبه والخيارات المتاحة أمام الناشرين لبيع كتاب معين وطباعته بعدد محدد، وسلطوا الضوء على مزايا مرافق مجموعة «إنغرام» التي تمكن الناشرون من تقديم طلبات الطباعة مباشرة إلى مرافق التخزين عند الطلب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وفرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتلبية الطلب المحلي.

وبموجب الشراكة الجديدة، أصبحت المكتبات ومتاجر الكتب المستقلة ومتاجر التجزئة قادرة على تمرير طلباتها من «لايتنينغ سورس الشارقة» والدفع بالدولار الأمريكي، ما يضمن مشاهدة بائعي الكتب للعناوين المتاحة مع علم الدولة التي تتم فيها عملية الطباعة.

1500 عنوان

وشاركت «جمعية الناشرين الإماراتيين»، في معرض الكتاب السنوي الثامن «كلنا نقرأ» في جامعة الشارقة إلى جانب 40 دار نشر، وذلك عبر مبادرة «منصة» التابعة للجمعية التي تشارك للمرة الأولى في المعرض، مقدمة إصداراتها إلى جانب أكثر من 1500 عنوان و10 آلاف كتاب، حيث وفرت لأعضاء الجمعية والمتخصصين في صناعة النشر منصة لعرض أحدث منشوراتهم وتبادل الأفكار، وتوفير فرصة فريدة للقراء للتفاعل مع مجموعة متنوعة من الكتب الأدبية، إذ تجسد مشاركة الجمعية في المعرض التزامها بتعزيز نمو صناعة النشر ونشر ثقافة القراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «تأتي شراكة جمعية الناشرين الإماراتيين مع لايتنينغ سورس الشارقة ضمن التزامنا المستمر بالنهوض بصناعة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعريف الأعضاء والناشرين المحليين على أحدث التوجهات والرؤى والفرص في مجال توزيع الكتب على المستوى العالمي».

وأضاف: «توفر هذه الشراكات مجموعة من الفرص نحرص على استكشافها بشكل أكبر، كما أننا نعزز حضور أعضائنا وتواجدهم ونقدم لهم فرصاً جديدة للنمو والنجاح في المستقبل من خلال المشاركة في عدد من كبرى الفعاليات، ومنها معرض الكتاب السنوي في جامعة الشارقة، إلى جانب نخبة من دور النشر المشاركة».