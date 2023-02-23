معرض فني في دبي يروي جماليات منطقة الشرق الأوسط وملامحها الثقافية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعمال فنية تروي حكايات المنطقة، التاريخية والمعاصرة، لمجموعة من المبدعين، يضمها معرض فني متخصص في دبي، يضم إبداعات متنوعة تعكس ثراء المنطقة ومشهدها الفني، حيث ينظم بدعم وتعاون من هيئة الثقافة والفنون في دبي، يشتمل على أعمال متنوعة للفنانين: علياء وميثاء دميثان (الإمارات)، ماجد اليوسف (السعودية)، نسيم نصر (لبنان)، رباب طنطاوي (مصر)، علي رضا (إيران)، كالين لادكي (لبنان). إذ تعرض أعمال هؤلاء الفنانين في فندق «ويستن دبي الميناء السياحي»، وتتولى تنسيق جميع هذه الأعمال، وتقديمها من قبل الاستشارات الفنية الخاصة من «آرتكوريكو»، مع تنظيم برنامج الفعاليات خلال فترة العرض. وفي هذا الإطار، قالت شيمير سيسي مسؤولة ومؤسسة الشركة: «يقدم المعرض الأساليب الديناميكية والتعبيرات المحلية للثقافة، من قبل مجموعة رائعة من الفنانين، حيث يعرض مزيجاً من الأساليب الفنية والتقنيات المتنوعة والتأثيرات الإبداعية المختلفة، التي تمتد من ثقافة الشارع اليومية، وإلى جانب إبداعات الخط العربي».

ويتضمن المعرض مجموعة من الأعمال المفاهيمية التي تتسم بالديناميكية، مع عرض القطع الفنية التي تشمل اللوحات الفنية والإبداع بالنسيج وبالطباعة، إلى جانب الفنون التجريدية المفعمة بالحياة، وكذا روائع لوحات الخط العربي.