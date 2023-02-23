دور اللغة العربية في صون الهوية محور محاضرة متخصصة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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جماليات اللغة العربية ودورها في تعزيز الهوية وقيمتها في الارتقاء بثقافة ومعارف النشء، محاور رئيسية شكلت مضامين جلسة ثقافة موسعة في دبي، تخصصت في تثقيف الطلبة بقيمة وفرادة هذه اللغة، إذ نظمت هذه الجلسة مدرسة جورج بومبيدو الفرنسية، وتحدثت فيها الشاعرة اللبنانية، سهام الشعشاع، موضحة جماليات لغة الضاد وأهميتها في بناء وتنشئة جيل يعي أهمية اللغة في دعم هويته الوطنية.

كما تطرقت الشاعرة إلى تفرد جماليات ومصطلحات اللغة العربية في التعبير عن كل ما هو جميل ووصف المواقف والمشاهد، مستعرضة مسار تطورها على مرّ العصور وكيفيات قدراتها على المحافظة على تميزها من خلال المؤلفات والوثائق والأبحاث والدراسات والفنون الأدبية على اختلافها، مشيرة إلى المكانة الرفيعة للغة العربية في الوجدان العربي والإسلامي الجماعي.

وقد حضر الجلسة، إلى جانب الطلبة، مدير عام مدارس جورج بمبيدو الفرنسية، وفوزية لعشاشي (منظمة الحدث)، إضافة إلى عدد من المدرسين والمشرفين.