الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن قائمتها القصيرة 1 مارس

المصدر: (الكويت- البيان )

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية، روايات القائمة القصيرة الست في مؤتمر صحافي يعقد بمكتبة الكويت الوطنية، في الساعة 11.00 من صباح 1 مارس المقبل بتوقيت الكويت.

وسيتم اختيار روايات القائمة القصيرة من القائمة الطويلة المكونة من 16 رواية لكتّاب من تسع دول عربية، هي: الأردن، الجزائر، سوريا، السعودية، العراق، سلطنة عُمان، ليبيا، مصر، والمغرب. يذكر أن الجائزة العالمية للرواية العربية هي أهمّ الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، وتمنح الجائزة لأفضل رواية كل عام حسب وجهة نظر لجنة التحكيم وتقييمها. وتهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة.