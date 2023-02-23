مهرجان أبوظبي في دورته الـ20.. «إرادة التطور.. توق للريادة»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الراعي الفخري لمهرجان أبوظبي، أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن موعد انطلاق فعاليات الدورة العشرين لمهرجان أبوظبي 2023، وذلك بقصر الإمارات، في الأول من شهر مارس المقبل، مع أمسية أوبرالية يحييها التينور العالمي خوان دييجو فلوريز، تليها مجموعة استثنائية من الفعاليات الموسيقية، تستمر خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس.

المهرجان الذي ينعقد برعاية الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية ورئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، ويحظى بدعم شريكه الرئيسي شركة مبادلة، يحمل شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، كما يحتفل بدورته التاريخية التي تتزامن مع ذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيسه، وسط حضور مميز لنخبة من ألمع الموسيقيين. ويفتتح مهرجان أبوظبي فعالياته مع إطلالة الفنان الإماراتي الشاب راشد النعيمي على خشبة مسرح قصر الإمارات، إلى جانب النجم خوان دييجو فلوريز المشهور بصوته الفريد. ويقدّم عازف الجاز الفنان غريغوري بورتر، الحائز جائزتي غرامي، 11 مارس أداءه الأول في دولة الإمارات مع مجموعة من مقطوعاته الأصلية.

ويحيي الموسيقي العالمي بروس ليو، عازف البيانو الفائز بمسابقة شوبان الدولية للبيانو لعام 2021، حفلاً موسيقياً مذهلاً تبرز فيه النغمات الساحرة لروائع الكلاسيكيات يوم 14 مارس في المسرح الأحمر في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي.

وتستضيف القاعة الزرقاء في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي يوم 16 مارس عازف البيانو الشهير زانغ هوشين القادم من شنغهاي. ويستضيف مهرجان أبوظبي المؤلف الموسيقي تان دون، المؤلف الموسيقي الحائز جائزتي جرامي وأوسكار، يوم 18 مارس. ويمكن للضيوف زيارة المجمع الثقافي يوم 19 مارس للاستمتاع بعرض ابنة صياد اللؤلؤ الذي يجمع بين الموسيقى والأداء والتكنولوجيا المتطورة. وتأخذنا عازفة الكمان البريطانية الصينية المعجزة ليا زو، التي تبلغ من العمر 16 عاماً، يرافقها عازف البيانو الموسيقي السويسري الأكثر تنوّعاً في جيله، بنيامين إنجلي، في رحلة ساحرة مع مجموعة من روائع المقطوعات، يوم 20 مارس.