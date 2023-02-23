«محمد بن راشد للمعرفة» و«الملك فيصل العالمية» تثريان الفكر والتنمية

المصدر: دبي ـ البيان

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بحث جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مع الدكتور عبدالعزيز السبيل، الأمين العام لـ«جائزة الملك فيصل العالمية»، سبل تعزيز تعاون الجانبين، وذلك خلال زيارة وفد المؤسّسة إلى مقر الجائزة في العاصمة السعودية الرياض.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، وآفاق تطوير مبادرات ومشروعات مشتركة تعزز زخم الحراك المعرفي، وتُسهم في إثراء الفكر والتنمية على مُختلف الصعد. كما استعرضا واقع المشهد المعرفي في الوطن العربي، وأكدا أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات التي تعنى بتسريع وتيرة تطور المعرفة والعلوم. وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «يسرنا المضي قُدُماً في استكشاف سبل تطوير التعاون مع «جائزة الملك فيصل العالمية»، باعتبارها إحدى أعرق المنصات الرائدة لتحفيز التميز المعرفي ودفع عجلة التنمية في شتى المجالات، والاحتفاء بالرواد وأصحاب البصمات المؤثرة معرفياً وعلمياً وأدبياً منذ أكثر من أربعة عقود».

وأكد بن حويرب حرص مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على توطيد جسور التعاون المعرفي وإرساء دعائم المزيد من الشراكات ذات الأبعاد الإنمائية والعلمية، في سبيل توفير البيئة المثلى لتشجيع الابتكار والإبداع، ورفد الأجيال الشابة بالأدوات التي تمكنها من الاضطلاع بأدوار أكبر في تسريع وتيرة التقدم المعرفي والذي يمثِّل الأساس المتين للتنمية المجتمعية والتحول نحو اقتصادات المعرفة.