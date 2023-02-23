برامج «السركال للفنون».. رؤى متباينة وتجارب ثقافية مبتكرة

المصدر: دبي ـــ البيان

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أطلقت «مؤسسة السركال للفنون» برنامجها الفني الذي يمتد على مدار شهري فبراير ومارس 2023، لتتيح من خلاله للجمهور وعشاق الفنون على اختلافها، فرصة التفاعل مع الفنانين والباحثين المقيمين، والتعرف على تجارب ثقافية استثنائية ومبتكرة قادرة على إثراء مشهد دبي الإبداعي، عبر ما يقدمه البرنامج الفني من جلسات تفاعلية ومحادثات وجولات وأفكار تجريبية، تعكس التباين في وجهات النظر والرؤى الفنية.

وستبدأ جولة اللجان الفنية العامة التي تحمل عنوان «نافيغات ويذ ذا فلور» خلال «أسبوع السركال للفنون» الذي ينطلق في 28 فبراير الجاري، بمشاركة الفنانين تيمو ناصري، وسارة المهيري، والقيمة الفنية ندى رضا. وكانت «مؤسسة السركال للفنون» قد صممت برنامج الإقامة الخاص بها، بهدف خلق تقاطعات بين الممارسات الفنية والثقافية والأبحاث الأكاديمية.

تجارب

وأكدت ندى رضا، مديرة «مؤسسة السركال للفنون» أهمية ما يقدمه البرنامج من تجارب مختلفة، تحفز على استكشاف طرق بديلة للتفكير في القضايا الثقافية والاجتماعية. وقالت: «يعكس برنامجنا لهذا الربيع اهتمام «السركال للفنون» بدعم الممارسات الفنية القائمة على الأبحاث التي تمكن الجمهور، وتفتح أمامه آفاقاً واسعة لاستكشاف طرق بديلة للتفكير في العديد من القضايا الثقافية والاجتماعية».